Maiara e Maraisa vêm a Santa Maria em junho

22/03/2017 | 16h26

Quem confirma é o empresário Dilson Siqueira: Maiara e Maraisa farão show em Santa Maria em junho. A data provável é o sexta, dia 9. Inicialmente, o plano era que a apresentação ocorresse em maio, próximo ao aniversário de Santa Maria.



A produção é da empresa catarinense GDO Produções, que deve anunciar o preço de ingressos e os pontos de venda na próxima segunda-feira. O local da apresentação, a gente já sabe: o Estádio Presidente Vargas.

As gêmeas Maiara Carla Henrique Pereira e Carla Maraísa Henrique Pereira, 29 anos, são destacadas representantes do chamado "feminejo". Trata-se de um subgênero do sertanejo que valoriza o romantismo feminino, mas também seu poder de decisão sobre os rumos da relação.

As mato-grossenses cantam juntas desde os 5 anos, mas, despontaram para o sucesso nacional em 2013. Além de cantoras, as irmãs são compositoras, que já escreveram músicas para artistas como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Cristiano Araújo.