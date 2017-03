Lucas Hoffman conta como é escrever humor em tempos de politicamente correto

Entrevista 22/03/2017 | 14h49 Atualizada em

Nos últimos cinco anos, a vida do santa-mariense Lucas Hoffman, 27 anos, deu uma guinada. Em 2012, ele morava em Santa Maria e era estudante de publicidade e propaganda da Unifra. Hoje, ele mora no Rio de Janeiro e é roteirista de programas de séries e humorísticos para TV, além de filmes. Tudo mudou quando ele foi selecionado para participar do Prêmio Multishow de Humor. Ele não ganhou a competição, mas, a partir dali, passou a trabalhar como roteirista de atrações do canal e, ainda, encontrou um amor. Conheceu, namorou e casou com a atriz Natália Klein, que era jurada da atração.



Foto: Thiago Lima Silva / Divulgação

Nos últimos anos, roteirizou as séries Adorável Psicose, Fred & Lucy, Pegadinha do Mallandro, Aí Eu Vi Vantagem (um spin-off do Vai Que Cola), Treme-Treme e Xilindró, além de filmes e atrações para o Exterior.Ele trabalhou como roteirista do programa The Last Leg, do Channel 4, da Inglaterra, gravado durante a Paraolimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Por esse trabalho, ganhou o prêmio de Melhor Programa de Entretenimento no UK Broadcast Awards. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre esse jovem criativo que encontrou o seu lugar ao sol graças a levar a sério ao seu talento e fazer rir.

Diário de Santa Maria – Você sempre quis fazer carreira fora de Santa Maria?Lucas Hoffman – Apesar de amar minha cidade, sempre quis fazer algo fora. O PMH, com direção geral de Pedro Antônio, foi uma oportunidade muito grande para mim. Infelizmente, o Brasil sempre teve o foco no eixo Rio-São Paulo, então, realmente, ficava difícil produzir algo que desse retorno aqui, na época. Ao mesmo tempo, eu estava muito cru, e não existiam muitos meios para se produzir algo de qualidade. Hoje, eu tiro o chapéu para produtoras de Santa Maria, como a Toca (Audiovisual) e a Cusco (Produtora).

Foto: Fabio Bouzas / Divulgação

Diário – Quando você se inscreveu para o PMH, imaginava que seria a chance de trabalhar com TV e que mudaria a sua vida?

Lucas – Com certeza. Inclusive o motivo real pelo qual entrei na Publicidade e Propaganda foi esse: me aproximar do audiovisual, na parte da criação principalmente. Mas também nunca quis ficar só nos bastidores. Aí, apresentei um programa da PP, o Ou Não, exibido pela TV Unifra. Depois, aproveitei a estrutura para gravar um vídeo, que acabou sendo o que inscrevi no PMH.

Diário – Como surgiu a oportunidade de trabalhar para o Channel 4, da Inglaterra?

Lucas – O Last Leg é um programa excelente. Para começar, ganhou esse nome porque o apresentador, Adam Hills, só tem uma perna. Fui indicado para dirigir o programa por uma colega que trabalhou comigo no Fred & Lucy. Eles precisavam de alguém que pudesse dirigir comédia em inglês. A estrutura era enorme, perto do Parque Olímpico. Um programa de estúdio, com externas, algo tipo um CQC, porém, parte do elenco, e da equipe, tinha alguma deficiência física ou intelectual. Foi uma experiência incrível e um mundo inesperado para mim. Era tudo ao vivo, então era muito corrido. Foi dirigindo o programa que tive a oportunidade de trabalhar com o R.J. Mitte (Walter Jr. da série Breaking Bad). Ele foi muito importante para essa temporada do programa. Ele é um embaixador da United Cerebral Palsy e ativista da causa da inclusão de pessoas com deficiência nas artes, esportes e todos os recursos da sociedade. O programa foi feito justamente para colocar um holofote nesse lugar, e com humor. A temporada da Paralimpíada do Rio recebeu o prêmio de Melhor Programa de Entretenimento no UK Broadcast Awards. O programa está disponível no YouTube como The Last Leg Rio Paralympics 2016.





Diário – Qual sua ligação com Santa Maria? Ainda vem à Cidade Cultura?

Lucas – Tenho família e amigos em Santa Maria. Sempre que posso, os visito. Tenho ido bastante ultimamente em função da banda que tenho com alguns amigos conterrâneos, a Pie Country Band, quase que uma mutação (da banda) Os Pé de Pano. Fizemos recentemente um show no evento da Associação dos Veículos Antigos de Santa Maria (Avasm), e estamos prestes a lançar um disco que gravamos com o Leo Mayer. São músicas de country/rock, que compusemos eu e o Felipe ¿Secco¿ Quadros. Também estão na banda o Felipe Schroeder (Magical Mystery) e o Mateus Pozzobon.

Diário – Avaliando sua trajetória até aqui, as coisas saíram como você planejava? Está satisfeito com o rumo da sua carreira?

Lucas – Se eu dissesse que as coisas saíram como eu planejava, aí eu já tinha me entregado! (risos). Sempre quis fazer o que estou fazendo, mas, para mim, é só o começo. Vou mirando lá em cima, mas ¿lá¿ do tipo ¿lããã!¿, como dizemos em Santa Maria (risos). Porque aí, se eu chegar no meio termo, já vai ser ótimo.



Diário – Hoje, em função do politicamente correto, está mais difícil fazer humor?

Lucas – Acho que temos que tentar nos colocar no lugar do outro antes de qualquer coisa. E não é fácil se colocar em um lugar onde não vivemos. Inclusive, do que trabalha com isso, pois o humor, a criatividade, a graça de uma série ou filme, vem da visão pessoal de um indivíduo. Mas estamos, sim, em um momento de transição. Então, precisamos ter cuidado para que não nos afastemos tanto, que um extremo ou outro se torne a opção óbvia antes que se pense. Aí, a comédia vira ódio disfarçado.