Louis&Anas canta com convidadas na sexta e anuncia outras novidades

Depois de um 2016 exitoso, cheio de shows e de conquistas, a Louis&Anas volta com tudo para colher os frutos desse trabalho em 2017. Eles encerraram o último ano com um bem-sucedido financiamento coletivo, que vai permitir ao grupo gravar suas canções em estúdio e lançá-las em plataformas virtuais. Mas, é claro, quem contribuiu com a vaquinha virtual vai receber como recompensa o pendrive com encarte exclusivo com as canções que já começaram a ser gravadas.

Além das músicas, a banda está caprichando na parte visual do lançamento. Para isso, eles fecharam parceria com o designer Elias Maroso, que atua em Santa Maria e de quem os membros da banda são fãs das obras.

– O trabalho está em fase de projeção. Será um encarte com bastante informação visual para comportar o pendrive. E (a ideia) é que possa ser uma peça colecionável. Que não seja descartada – adianta Elias, acrescentando que a arte também vai estar estampada nas camisetas, outro agrado que quem ajudou doando receberá como recompensa.

Foto: Juliano Dutra / Divulgação

Além de toda essa produção, a banda tem novidades, também, na formação. Sai Raoni Manrique, que foi morar na capital gaúcha, e o músico Bruno Gomes, baixista da DA. SE.RO. MA, assume o instrumento de quatro cordas da Louis&Anas.

Velho conhecido dos integrantes da banda, Bruno já acompanha o grupo e abraçou a oportunidade com satisfação.



– Fiquei bem empolgado, tanto pelo convite quanto pelo repertório. Inclusive, pelo fato de a banda dar ênfase às músicas autorais. Pois, até então, nenhum dos projetos que eu estava era autoral – comemora Bruno.

Na próxima sexta-feira, a banda se apresenta no Rockers Soul Food em um show alusivo ao mês das lutas femininas. O show terá participações especiais de uma mulherada poderosa do cenário musical local. Sobem ao palco as cantoras Amanda Schneider, vocalista da banda de blues Lenha Seca; Laura Landerdahl Christmann, vocalista da extinta Green Lizzard; e Marina Lima da Evas de Vênus.

– Mulher no palco já é uma luta, por ser um meio masculino total, né? – pergunta a vocalista da Louis&Anas, Miriane Brock.

No dia 7 de abril, a banda se apresenta no Moto Garagem. No dia 9, à tarde, a Louis estará no ConchaPalooza, ao lado de Vespertinos, Geringonça e Rotações.