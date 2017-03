Kariel Nunes retorna ao palco do Theatro Treze de Maio no domingo

Música 16/03/2017 | 16h17 Atualizada em

O músico Kariel Nunes retorna ao palco do Theatro Treze de Maio neste fim de semana. O artista canta suas canções autorais no espetáculo O que há em mim (?), que será apresentado neste domingo, 19 de março, às 20h.

Kariel Nunes estreia espetáculo "O que há em mim (?)" no Treze de Maio



Com arranjos inéditos e músicas que falam de sentimentos de uma forma visceral, Kariel estará acompanhado de uma banda composta por cordas, teclados e diversos elementos percussivos. A intenção do espetáculo é cativar o público por meio da emoção e reflexão da mensagem que a arte transmite.

O musical traz Kariel Nunes nos vocais; Leandro Carvalho no violão e direção musical; Ricardo Borges na guitarra; Pedro Bagesteiro no contrabaixo; Pedro Monti na bateria; Marcio Kbecinha na percussão e direção artística; e Adriano Zuli nos teclados. O show conta, ainda, com a participação nos vocais dos músicos Renato Mirailh e João Kaniesk.

A classificação etária livre e a duração de 70 minutos.

Os ingressos custam R$ 10 para comerciários e dependentes Cartão Sesc/Senac, R$ 20 empresários e dependentes cartão Sesc/Senac, R$ 12 para estudantes e idosos, R$ 14 para os sócios do teatro, e R$ 25 para o público em geral.

Foto: Divulgação

A realização é do Sesc com apoio Cultural de Maestro1 Produtora Cultural. Outras informações podem ser obtidas no Sesc local (Av. Itaimbé, 66), telefone (55) 3223-2288, no site www.sesc-rs.com.br/santa_maria e na página www.facebook.com/sescsantamaria.