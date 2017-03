Guantánamo Groove precisa do seu voto para participar do Nivea Viva 2017

Música 01/03/2017 | 14h10 Atualizada em

O ano de 2017 promete ser agitado para os guris da banda Guantánamo Groove, também conhecida como GG. E o reconhecimento ao trabalho autoral dos caras já floresce fora de Santa Maria. A boa nova é que a banda santa-mariense foi uma das quatro selecionadas para participar de um concurso que vai incluir um grupo gaúcho no show do Nivea Viva 2017.

O projeto _ que nos últimos anos, viajou o Brasil reunindo artistas brasileiros em homenagem a ídolos como Elis Regina e Tom Jobim _ vai celebrar a obra de Jorge Ben Jor neste ano. Cantarão ao lado dele a banda Skank e a cantora Céu.



E para engajar o público local e apoiar a produção musical de todo país, o Viva 2017 quer que cada cidade que receber o show apresente uma atração local. A banda será escolhida por votação popular no site do projeto e terá seu clipe exibido antes da apresentação principal.





O vídeo será produzido pela própria Nivea e gravado pelo site UOL. A GG está no páreo para o show em Porto Alegre, que rola em 2 de abril, mas para chegar lá, ela conta com o voto do público que já conhece o seu trabalho. A votação começa hoje (provavelmente à tarde) e vai até dia 10 de março, no site.



O tema do Nivea Viva 2017 é Alegria. E é esse o sentimento de Gustavo Borges, o Garoto, Vagner Uberti e Yuri ML integrantes da GG.

Segundo Gustavo, um curador selecionou quatro bandas em cada uma das seis cidades onde vão acontecer os shows: Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília e São Paulo. A banda mais votada de cada região vai para São Paulo, com todas as despesas pagas (aéreo, alimentação, transporte e hospedagem) para gravar dois clipes: um de música autoral, outro de um cover do Jorge Ben Jor (música escolhida pela banda).



_ O fato de termos sido uma das quatro bandas gaúchas selecionadas por um curador já é um índice muito legal! Seria bom ter uma banda da cena santa-mariense ganhando um voto popular gaúcho e levando a nossa aldeia para Sampa. Para nós, é uma oportunidade histórica, levando-se em consideração o carinho que temos pela obra do Jorge Ben, e o espaço nesse megaevento no Anfiteatro Pôr-do-Sol _ avalia Garoto.



Agenda

Votação – até 10 de março, no site nivea.com.br

Gravação do vídeo – 13 a 18 de março

Show em Porto Alegre – 2 de abril