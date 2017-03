Guantánamo Groove e Orquestra Itaimbé juntas no Medianeira Instrumental

Música na Basílica 17/03/2017 | 15h49 Atualizada em

Quem gosta do trabalho da Guantánamo Groove terá uma oportunidade ímpar de assistir uma apresentação da banda, gratuita, em um local diferente dos que a GG costuma a se apresentar: a Basílica da Medianeira. A banda vai dividir o palco com a Orquestra Itaimbé, de Santa Maria, na 8ª edição do Projeto Cultural Medianeira Instrumental, que será realizado neste domingo, dia 19, às 19h, na Basílica da Medianeira.



O grupo formado pelos amigos Gustavo Borges, Vagner Uberti e Yuri ML se destacou no cenário local com suas composições próprias. Agora, ao lado da Orquestra Itaimbé, o conjunto encontra uma nova sonoridade. Os instrumentistas contribuem com a nova roupagem das canções autorais da banda, lançadas no EP BOCA, de 2014, e do disco OCUPA, de 2016.

Na ocasião, 11 músicos sobirão ao palco, e usando instrumentos variados como violão, violinos, viola, violoncelo, piano, baixo, trombone, flauta transversal, bateria e percussão. A seleção musical escolhida para a apresentação também promete músicas da Nova MPB.

No dia 25 de março, às 12h45min, a apresentação será exibida para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão.



Medianeira Instrumental



O Projeto Medianeira Instrumental é desenvolvido pela Arquidiocese de Santa Maria, através da Lei Rouanet. A primeira edição foi em 21 de agosto de 2016 e, agora, chega a 8ª. O projeto é mensal e tem por objetivo apresentar espetáculos culturais de música instrumental, proporcionados por artistas renomados de Santa Maria, do Estado, do país, e do mundo. Os shows acontecem no terceiro domingo de cada mês e a entrada é franca.