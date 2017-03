Grupo de produções artísticas está com inscrições abertas para oficina de teatro

Teatro 08/03/2017 | 16h23 Atualizada em

Com um novo espaço multiuso, localizado no Bairro Bomfim, a Proart Produções Artísticas realizará no mês de abril oficinas de Teatro para crianças, de 8 a 12 anos, jovens de 13 a 17 anos, adultos e idosos com mais de 60 anos.

Segundo o diretor Alberto Rodrigues (na foto, em cena na peça Enquanto Mamãe Não Morre), as aulas irão da manhã até a noite. Os turnos serão escolhidos conforme as faixas etárias.

Além das oficinas, a instituição ainda oferecerá aulas de dança, jiu-jitsu e ginástica funcional. Também serão ofertados cursos de artes visuais, comércio e trabalho social.

Os interessados podem entrar em contato com os organizadores pelos fones: (55) 99198-4298 ou (55) 99933-3791.

