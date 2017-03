Garanta seu ingresso para o show de Vitor Ramil em Santa Maria

Música 31/03/2017 | 17h30 Atualizada em

Quem está ligado às redes sociais já deve estar sabendo, mas a gente quer mesmo é espalhar a boa nova: em breve, Vitor Ramil estará de volta a Santa Maria. O show Vitor Ramil – Voz & Violões está marcado para o dia 12 de maio, às 20h, no Salão de Eventos do Colégio Santa Maria.

Ramil – que em dezembro passado se apresentou com os irmãos Kleiton & Kledir, na programação do Natal do Coração – volta à cidade em meio a fase final de produção de Campos Neutrais, seu 11º álbum, a ser lançado ainda este ano por meio de financiamento coletivo. Você ainda pode colaborar aqui.

O disco, com 14 faixas, está sendo gravado em três idiomas, com diferentes ritmos e sotaques e contando com a participação de nomes como Zeca Baleiro e Chico César. Algumas das canções, inéditas devem rolar no show de Santa Maria.

E quem quiser garantir seu assento na apresentação do bardo pelotense poderá comprar seu ingresso a partir do dia 7 de abril. Eles estarão à venda na loja Tevah (Bozano, 1.147), por R$ 100 (público geral, R$ 80 (sócios do Clube do Assinante do Diário) e R$ 50 (estudantes e idosos).

Vitor Ramil – Voz & Violões é uma realização da Cida Cultural, Grings – Tours, Produções & Eventos e Ramil e Uma Produções Artísticas, com promoção do Diário de Santa Maria.