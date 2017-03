Fim à zona de conforto 

Opinião 06/03/2017 | 13h31 Atualizada em

No Brasil, é comum ouvirmos algumas pessoas dizerem que "o ano começa oficialmente só após o Carnaval". Isso porque, enquanto ele não acaba, o clima de férias ainda paira no ar e na vida dos brasileiros. Agora, encerrada a folia, é chegada a hora de encarar a realidade e colocar em prática todas as promessas que fizemos no final do ano passado.

O Congresso Nacional já voltou do recesso coletivo, as pautas a serem discutidas vão sendo gradativamente destrancadas, e o voto dos parlamentares continua amedrontando o cenário político e econômico do país. Pronto, o país voltou a ''funcionar". E você, já voltou?

Chegou a hora de se organizar, alcançar metas, ultrapassar limites e vencer os desafios que a vida nos impõe, sejam eles profissionais ou pessoais. Neste momento, cabe a cada um de nós decidir como vai viver em 2017. E, para isso, podemos começar fazendo um inventário de todos os aspectos que precisamos melhorar para alcançarmos os nossos objetivos.

Esse assunto pode parecer meio clichê, mas a cada dia que passa, eu percebo que são os desafios que vivenciamos diariamente que nos inspiram a buscar evolução e aprimoramento pessoal.

No entanto, só se vive uma vez, e encontrar emoção naquilo que se faz pode ser a melhor forma para dispormos de energia e disposição extra para seguirmos em frente. Às vezes, evitamos algumas mudanças porque ficamos imersos em uma falsa zona de conforto, que não nos permite expandir em alguns aspectos.

Foto: Pixabay divulgação / Pixabay divulgação

O medo do desconhecido paralisa muitas pessoas, mas também move tantas outras, as quais não temem novos desafios. Com isso, só nos resta escolher o caminho a seguir, sempre dispostos a abandonar velhos hábitos e percorrer novos rumos em busca de uma realidade diferente.

O ano já começou oficialmente, o Carnaval ficou para trás, e a vida está te desafiando a apostar em algumas mudanças que são necessárias. Temos 10 meses para colocarmos em prática todos os projetos idealizados para 2017. Então, mãos à obra.