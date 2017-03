Filme dirigido por cineastas da região será exibido em Portugal

Cinema 02/03/2017 | 11h45 Atualizada em

O cineasta santa-mariense Luiz Alberto Cassol está em Portugal. Isso porque, no próximo sábado, seu mais recente longa-metragem, Todos, será exibido no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Festin), realizado em Lisboa.

Codirigido pela caçapavana Marilaine Castro da Costa, com produção do também santa-mariense Paulo Nascimento, o filme acompanha um jovem historiador, deficiente visual, na busca de respostas sobre o que é acessibilidade.

Rodado no Brasil e na Europa, o filme traz opiniões de pessoas com e sem deficiência sobre temas como inclusão. A produção, da Accorde Filmes, terá recursos de acessibilidade para pessoas cegas e com deficiência auditiva.