Festa eletrônica gratuita movimentou público na UFSM

Margem Free 05/03/2017 | 18h16 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A tarde de domingo foi de muita música e descontração na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O projeto Margem Free, idealizado pelo publicitário e DJ Germano Trommer, animou a galera com música eletrônica em um ambiente diferenciado. A iniciativa nasceu de uma ideia do DJ, que levantou o dinheiro necessário por meio de um financiamento coletivo no site Benfeitoria. A meta, de R$ 2,5 mil, foi atingida e, além da festa ser realizada, os organizadores se comprometeram a comprar material escolar e doar para crianças carentes.



Durante a festa, realizada no espaço abaixo da Ponte Seca da UFSM, Trommer conversou com o Diário sobre as expectativas para a festa e os objetivos da iniciativa. Para ele, o projeto é uma novidade que agradou o público da cidade.

Guantánamo Groove precisa do seu voto para participar do Nivea Viva 2017



– A gente espera que, até o final do dia, cerca de 800 pessoas passem por aqui. É uma quantidade muito maior do que esperávamos. Mais de mil pessoas confirmaram presença no evento e, mesmo com a possibilidade de chuva, tem muito mais gente do que eu imaginei. Realmente, superou todas as nossas expectativas e está sendo uma tarde muito bacana. É muito bom ver as pessoas se divertindo, fazendo fotos, curtindo uma música e passando uma tarde agradável na companhia dos amigos – disse Trommer.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Para o engenheiro e estudante Edilson Máximo, 35 anos, a festa foi uma ideia diferenciada para atrair o público a comparecer mais aos espaços da UFSM. Ele, que é de Belém do Pará e mora em Santa Maria há dois anos, foi o primeiro a chegar na festa.

– Vim porque lá no Pará eu nunca havia participado de um projeto desses. É maravilhoso ter esse tipo de evento dentro do ambiente universitário e ver as pessoas se divertindo em uma tarde de domingo. Com certeza, se houver outras edições, irei participar – comentou.

20 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria



O projeto Margem Free tem como objetivo ocupar locais públicos de Santa Maria em eventos gratuitos e reunir gente de todas as idades para curtir música eletrônica. Quem esteve à frente das pickups nesta tarde foram os DJ's Naiz bsb Vasconcellos, Juliano Paim, Mezomo Music, Bergesch e o idealizador, Germano Trommer. A festa segue até as 22h deste domingo.