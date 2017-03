Festa do Matambre e da Cerveja terá 7ª edição

Santa Maria 30/03/2017 | 15h40 Atualizada em

A 7ª edição da Festa do Matambre e da Cerveja já tem data confirmada! É no próximo domingo, 9 de abril, no distrito de Pains. Durante todo o dia, serão realizadas diferentes atividades, como almoço com prato típico do distrito até feira de artesanato.

Show do padre Fábio de Melo em Santa Maria é cancelado



A festa ocorre no Centro Comunitário de Pains, a partir das 10h30min, e, conforme a organização, são esperadas entre 500 e 600 pessoas apenas para o almoço. Após a refeição, serão comercializados diferentes tipos de doces, como sagu, pudim, tortas, pé-de-moleque, doce de abóbora e batata, entre outros. Também haverá uma domingueira com o grupo Alma Gaúcha.

Foto: Divulgação

Estão programadas apresentações artísticas com músicos de Santa Maria, esclarecimentos quanto a febre amarela e o câncer de pele, além da venda de produtos artesanais e alimentos fabricados pelos produtores do distrito, como pães caseiros, mandioca e doces.

Nando Reis e banda voltam a Santa Maria



A festa é promovida pela diretoria do Centro Comunitário e tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Os ingressos já estão à venda e as reservas devem ser feitas até as 18h de sábado.

SERVIÇO:

– O quê: VII Edição da Festa do Matambre e da Cerveja

– Quando/ horário: 9 de abril, a partir das 10h30min

– Onde: Centro Comunitário de Pains (Estrada Pedro Fernandes da Silveira, Pains – 3º distrito)

– Informações com Elton ou Rosane: (55) 99977-6963 ou 99146-3626 e Amilton: (55) 99935-2529

PROGRAMAÇÃO

10h30min: Abertura oficial

– Feira de artesanato e produtos coloniais

– Apresentações artísticas

12h30min: Almoço do Matambre e da Cerveja

– Cardápio: Matambre enrolado, galeto, salpicão de matambre, arroz branco, mandioca e saladas

13h30min

– Pinturas faciais para crianças com Ghmay

– ESF – Esclarecimento sobre a Febre Amarela e o Câncer de Pele

14h: Domingueira com o conjunto Alma Gaúcha

Informações sobre o almoço

Valores*:

– R$ 30 (antecipando)

– R$ 35 (na hora)

– R$ 15 (meia-entrada)

*Os ingressos são limitados e as reservas devem ser feitas até as 18h do sábado (08 de abril)

Pontos de venda

– Zoreia Point Bar (Camobi)

– Madeireira Camobi

– Pratik Esportes (Rua do Acampamento)

* Com informações da assessoria de comunicação da prefeitura de Santa Maria.