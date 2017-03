Ferraris, Camaros e caminhões em miniatura são atração no 5º Santa Maria Diecast 

Santa Maria 18/03/2017 | 17h18 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Teve Mustang, Camaro Ferrari, os tradicionais ônibus escolares americanos e centenas de caminhões expostos no hall de entrada do Peruzzo Supermercados, em Camobi, na tarde de sábado. Você deve estar pensando como houve espaço físico para tantos automóveis? É que se trata de um encontro de Diecast, nome popularmente atribuído a modelos de carrinhos em miniatura fabricados nas mais variadas escalas de metal.

Grupo de colecionadores se reúne diariamente para trocar figurinhas



O evento em Santa Maria reuniu cerca de 15 colecionadores que distribuíram seus modelos sobre mesas e deixou encantadas, pessoas de todas as idades que passavam pelo local.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Segundo o soldador Rudinei dos Santos Trindade, 33 anos, o "Rudyballa', organizador do 5º Santa Maria Diecast, há muitos apreciadores pelos protótipos mundo afora. Para ele, a paixão por carros vem da infância. Desde 2013 começou a colecionar as miniaturas e frequentar encontros do gênero em outras cidades do Rio Grande do Sul, até realizar o próprio evento.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Evento reúne apaixonados por relíquias automotivas em Santa Maria



Atualmente ele tem cerca de 500 carrinhos. Sobre os veículos que cabem na palma da mão conhece cada detalhe do motor, das peças e do design. A novidade, é customizar alguns carrinhos, em que ele mesmo pinta, escolhe a cor e detalhes exclusivos. Alguns chegam a ser comercializados. Os preços variam de acordo com cada modelo.

– Como não posso comprar, resolvi colecionar. Sou apaixonado por isso. A cada dia aparece mais gente que se interessa. Tenho grupos na internet e estou sempre me informando – conta Rudyballa.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM