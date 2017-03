Feira de arte gráfica "R e T i n a" terá edição neste sábado 

Para encher os olhos 10/03/2017 | 13h00 Atualizada em

O Ateliê ReTina realiza mais uma edição da feira de arte gráfica "R e T i n a". Desta vez, o encontro será no Boteco do Rosário, neste sábado, dia 11, das 17h às 21h. A atividade é uma feira de publicações independentes e artes gráficas. O objetivo é incentivar a circulação, divulgação, comercialização e troca de produções gráficas e editoriais autorais.

Música do coletivo Nosso Palco vai invadir a Concha no domingo



Foto: Divulgação / Retina

A feira reúne ilustradores, cartunistas, designers, editoras independentes, artistas visuais e proporciona ao público uma oportunidade para conhecer um pouco da produção local.

Zé Ramalho: show de sábado vai recordar sucessos e trilhas de novela



Esta edição conta com a presença dos expositores: Estúdio 6 - Coletivo de ArteDo Avesso (Nanda Xavier), Quadrinhos S.A, Gatafunhos Locomotiva de Papel (William Candido),Máucio Caro, Lina T-shirt, Ateliê ReTina, Diego De Grandi, Contos do Obscurecer, Cidade Central (João Inácio), Byrata, Coletivo LACA, Bibi Antonello. No encerramento do evento, Monte Blanco (Ronaldo Palma) & Cinelante (Calixto) farão uma improvisação audiovisual.