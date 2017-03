Exposição mostra Santa Maria do passado neste fim de semana

Memória 04/03/2017 | 10h41 Atualizada em

A Rua do Acampamento e a Avenida Rio Branco sem o Viaduto Evandro Behr. O antigo Cine Independência separado da Praça Saldanha Marinho por uma rua. A Avenida Nossa Senhora das Dores sem o imponente edifício do Royal Plazza Shopping. Essas são algumas das memórias de Santa Maria registradas pelo francês Henri Daniel, 67 anos, desde a década de 1970.

Avenida Rio Branco e Rua do Acampamento sem o Viaduto Evandro Behr Foto: Henri Daniel / Divulgação

Em parceria com a Associação Amigos da França, 35 imagens eternizadas pelo fotógrafo foram expostas no hall do Royal Plaza Shopping. A exposição Santa Maria pelo olhar do francês Henri Daniel pode ser visitada até este domingo, às 22h.

Catedral Foto: Henri Daniel / Divulgação

– São registros de uma Santa Maria de diferentes épocas. As pessoas olham as fotos e, algumas, se reconhecem, recordam de como era a paisagem urbana há alguns anos e se dão conta de como tudo muda, mesmo que não pareça. É um sentimento que eu tenho ao olhar algumas fotografias e quero oportunizar que outras pessoas também sintam – explica Daniel.

Apesar de ainda morar na França, Daniel tem uma ligação afetiva e visual bem forte com Santa Maria. Em 1973, ele veio à Cidade Cultura pela primeira vez, e conheceu uma santa-mariense que se tornou sua mulher no ano seguinte, Cleci. Amante de fotografia, desde então, ele começou a fazer registros da cidade durante as férias, quando visitava o Coração do Rio Grande com a família. O resultado são milhares de cliques de diferentes pontos da cidade e as suas transformações, em décadas distintas.

Cine Independência Foto: Henri Daniel / Divulgação

Nesse tempo, muita coisa mudou. A câmera fotográfica, que antes utilizava filme, limitava o francês a registrar apenas 36 fotos por vez. Agora, com a tecnologia digital, ele fez 1.300 imagens apenas em 2017.

Um dos objetivos do francês com essa exposição é mostrar aos santa-marienses o quanto a cidade muda com o passar do tempo.

Ele, que teve um olhar atento às mudanças, ressalta que um dos avanços mais importantes dessas últimas décadas é a duplicação das rodovias que estão sendo realizadas. Quem quiser conferir parte do acervo de fotos do francês online, ele disponibiliza álbuns no site Flickr (bit.ly/danielhenri).