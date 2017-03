Estreante no Brique, artesã acha inspiração na lã de ovelha

Artesanato 20/03/2017 | 09h20 Atualizada em

A lã sempre foi algo presente na vida da artista plástica Rosa Helena Teixeira, 55 anos. Ainda criança, no município de Lavras do Sul, o avô dela trabalhava com compra e venda de lã de ovelha. Depois, a mãe dela participou de um grupo de artesanato com lã. Anos depois, ela fez um curso de feltragem, técnica milenar de transformar a lã de ovelhas e cabras em tecido. E foi paixão ao primeiro fio.

– Com o meu trabalho, quero que a lã seja feita de uma forma mais requintada, artística, delicada. A minha mãe fazia coisas, como chergões (tecelagem usada em arreios). Eu faço bonecas, bolsas, bijuterias, tudo com lã – explica a artista, que faz parte de um grupo de artesãs em Lavras do Sul.

No domingo, Rosa participou pela primeira vez do Brique da Vila Belga. E conta que gostou do estilo da feira ao ar livre. Ela promete trazer mais de sua arte nas próximas edições e, no inverno, deve vender mantas de lã, fabricadas a partir da mesma técnica que usou para fazer as bonecas, expostas no brique.



– Eu faço as bonecas com expressões. Quando começo a fazer uma com os braços abertos, por exemplo, enxergo movimento. E eu vou trabalhando em cima dessa expressão e desse movimento que eu quero dar ao meu trabalho – explica a artista.



Rosa conta que a feltragem surgiu na Ásia, há mais de 6 mil anos. Na época, os pastores usavam a lã nos sapatos, para aquecer os pés. Depois, com o calor e a pisada, eles perceberam que ela virava tecido e passaram a usar a técnica para confeccionar roupas e cobertas.

– A feltragem é muito mais antiga do que o fio de lã, do que o tricô e o crochê – conta Rosa.



A artista participa de um grupo, com outras artesãs, chamado Tecelagem Laprense. Neste grupo, todos os trabalhos têm a lã como matéria prima.



INSPIRAÇÃO

A técnica tem outras variações, como feltragem seca com agulha _ método mais recente usado em alguns trabalhos para dar altura, profundidade e cumprimento aos bonecos. Quando são tingidos, ela opta por corantes naturais, como sementes, legumes ou plantas.



A beterraba vira corante roxo, por exemplo. Aliás, a natureza sempre inspira a artista. Ela mostra uma bolsa feita de lã com folhas de uma planta - dando o efeito de estampa:



– Eu estava no pátio da minha casa, fazendo essa bolsa perto de uma roseira. As folhas caíram e eu resolvi deixar, criando esse efeito.

PARA COMPRAR

Quem quiser conhecer a fundo ou até mesmo fazer encomendas, pode entrar em contato com a artista pelo Facebook.