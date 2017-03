Espetáculo "Say Hello Para o Futuro" celebra no palco, dois anos de estreia

Por Que Não? 16/03/2017 | 12h13 Atualizada em

"E disse o filósofo: Posto. Logo, existo.

Mas¿ Espera aí! A frase não era diferente?

Será?"

Para falar sobre a nova realidade das tecnologias e redes sociais, e sua contínua transformação, o Teatro Por Que Não? volta ao palco do Theatro Treze de Maio com a peça Say Hello Para O Futuro. A apresentação é neste sábado, dia 18, e comemora os dois anos de estreia desse espetáculo do grupo.



Depois de um 2016 cheio de trabalho, que incluiu uma turnê por Portugal, o grupo retomou aos ensaios com o propósito de deixar a peça ainda mais dinâmica e divertida. Em um lugar onde tudo parece possível, as situações virtuais compõe as cenas divertidas entre posts, selfies, timelines e hashtags.



SERVIÇO



O quê: Espetáculo Say Hello Para o Futuro, do Teatro Por Que Não?Onde: Theatro Treze de Maio

Quando: Sábado, 18 de março de 2017, às 20h

Quanto: R$ 20 (público geral)R$ 15 (sócios do Theatro)R$ 10 (meia entrada).Ingressos à venda na bilheteria do Theatro Treze de Maio

Outras informações, entrar em contato:(55) 3217.6600(55) 98112.7486 (Felipe)