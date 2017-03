Escritoras promovem minicurso sobre literatura feminina

Literatura feminina 22/03/2017 | 08h23 Atualizada em

De personagem à autora. É para falar sobre a presença feminina na literatura que o SaLus Casa e Café abre as suas portas, de quinta até sábado, para um minicurso matinal, das 9h ao meio-dia.



A atividade será ministrada pela escritora santa-mariense Lélia Almeida, vencedora do Prêmio Açorianos de Literatura, em 2013, pelo romance O Amante Alemão, e pesquisadora de temas relacionados ao universo feminino.



Foto: Cassiano Cavalheiro / New Com

A ideia de realizar o curso foi de Cristiane Oliveira, psicóloga e Jurema Brites, antropóloga e professora da UFSM. Elas, que já foram aluna e professora, hoje são amigas e querem implantar na cidade pequenos eventos que unam ludicidade, boa conversa e expansão dos espaços reflexivos.

– A cidade não tem muitos lugares para esses encontros culturais e queremos abrir espaço para isso. Nesse mês de luta, pensamos em promover esse papo sobre a existência dessa escrita feminina – diz Jurema Brites.



12 opções para aproveitar a quarta em Santa Maria



Segundo ela, antes, quando retratadas pelos escritores homens, as heroínas da literatura acabavam morrendo ou enlouquecendo. Só depois, com o surgimento de mulheres autoras, no século XIX, o rumo das histórias das mulheres nas obras foi mudando.Conforme as organizadoras, o objetivo da atividade é possibilitar que as pessoas interessadas reflitam sobre a literatura de autoria feminina e que isso possibilite pensar o lugar da mulher, também, na sociedade.

VÍDEO: Rapper de Santa Maria grava em posto de saúde destruído



O nome de Lélia foi lembrado pela dupla de amigas para ministrar o curso pela sua intimidade com o tema. Além disso, a escritora já estará em Santa Maria hoje à noite, quando ministra a palestra As Loucas da Literatura, no prédio 74 A, sala 2243, às 19h, na Universidade Federal de Santa Maria.



– Aproveitamos a passagem dela pela cidade para levar o assunto para fora da universidade também. A literatura de escrita feminina é um dos temas preferidos de seus estudos. Lélia tem um longo relacionamento com feministas da cidade, entre elas Jurema Brites e Nikelen Witter. Daí a vontade de proporcionar essa atividade em um espaço lúdico de reflexão – explica Cristiane.

O CURSO

Minicurso Literatura de Autoria Feminina

Com: Lélia Almeida

Onde: SaLus Casa e Café

Quando: Amanhã, sexta e sábado, das 9h às 12h

Quanto: Pelos três dias de curso varia entre R$ 100 (estudantes) e R$ 150 (público em geral). Valores parceláveis e diferenciados para quem quiser ir em apenas um ou em dois dias de atividade.

Vagas limitadas: 15 participantes

Inscrição: e-mail crisoliveira.msn@hotmail.com ou telefone (55)99684-3709.