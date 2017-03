Ensaio nas ruas de Santa Maria mostra a tendência das jaquetas 

Opinião 18/03/2017 | 13h35 Atualizada em





Vamos falar de uma tendência que veio com tudo, que mistura o despojado e o esportivo e que torna o seu look mais encorpado e fashionista.

São as bomber jacket (jaquetas bomber, na tradução para o português). Criadas pela Força Aérea Americana em 1917, elas deixam o utilitarismo militar da época e passam a ser um ícone da cultura pop no universo fashion.

Na moda, ela sofre diversas releituras, indo do guarda-roupas masculino ao feminino e para essa temporada é tendência confirmada.

Para mostrar diferentes formas de apostar na peça, montei um editorial com 3 looks inspiração, com a participação da blogger Tais Lima.

Por ser uma peça que tem um shape volumoso, além de punhos elásticos nas mangas e na barra, é interessante usar com peças mais justas ao corpo, dando um efeito legal à produção, mas isso não é necessariamente uma regra.

No primeiro look, a bomber trás consigo o estilo college, característico das jaquetas dos norte-americanos dos anos 90. Essa pegada tem voltado com força total e nesse modelo ainda temos as mangas em veludo molhado, tendência certíssima para o inverno 2017.

O segundo look é com uma bomber com a base de cetim e as mangas de linha. Essa peça é a cara do outono, algo bem meia estação, até mesmo pelo seu material. Uma referência interessante que aparece nela e também já vem sendo tendência desde o verão, são os patches, essas aplicações que deixam a peça mais divertida.

E, por fim, o terceiro look só reforça ainda mais o que comentei sobre o veludo molhado. Essa bomber é aquela que pode compor um look do dia a dia, como também aquela produção descontraída para a noite. A exemplo disso, usamos a saia lápis (bem estilo Kardashian) para mostrar a versatilidade que a bomber nos trás hoje.

Se você estava louca para investir em uma bomber, não tenha medo. Basta procurar aquela que é mais a sua cara. Se você já usa ou é apaixonada pela peça, vamos aproveitar essa diversidade de materiais e estilos e compor um look arrasador.

