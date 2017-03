"É um show mais maduro" diz diretor sobre Santa Maria canta Elis 

Mulher e música 08/03/2017 | 11h01 Atualizada em

Foto: Loreci Castro / Divulgação

Quatro cantoras do Coração do Rio Grande, reconhecidas em seus estilos musicais como samba, rock, blues, pop e MPB, vão se reunir no palco centenário do Theatro Treze de Maio hoje, Dia Internacional da Mulher.



Juntas, elas vão dar voz ao repertório de uma conterrânea, a gaúcha Elis Regina, considerada uma das maiores cantoras que o Brasil já ouviu. Santa Maria Canta Elis, projeto dirigido por Janu Uberti, chega a sua 6ª edição mantendo a fórmula de sucesso, mas com algumas novidades. Além de Deborah Rosa, Gisele Guimarães e Tiane Tambara, a cantora Daiane Diniz embarca nesse passeio musical à obra da Pimentinha.



– Chegamos à maturidade do espetáculo. O show ganha novas canções, arranjos reformulados e interpretações bem pessoais de cada artista. Cada uma dentro de seu estilo – adianta Janu sobre o espetáculo que contará com 22 músicas e terá duração de 1h20min.

De acordo com Gisele, que participa desde a primeira edição do projeto, ao lado de Tiane e Deborah, o repertório foi ampliado para receber a nova cantora.– Antes, éramos três e recebíamos uma convidada. Agora, somos quatro dividindo todo o show. E a Daiane veio para fortalecer o projeto – acredita Gisele.



A cantora está empolgada com o novo patamar atingido por essa edição do espetáculo e explica que as canções defendidas por ela terão como características força e leveza.

Foto: Loreci Castro / Divulgação

– Esse é o grande barato dessa edição. Somos quatro cantoras, de diferentes estilos, dando voz à obra de uma mulher única. A maior cantora de todos os tempos. Não temos a pretensão de fazer igual. Vamos interpretar essas canções respeitando nossas influências e estilos – resume.

A banda que acompanha as intérpretes também mudou e ganha reforço. O grupo é formado pelos músicos Fabiano Ribeiro (guitarra e violão), Daniel Fortes (contrabaixo), Pedro Monti (bateria) e ganha o reforço de Michel Wagner (teclado) e de Márcio Kbcinha (percussão).



Pegada rock ao tributo



A cantora Daiane Diniz está muito feliz por ter recebido o convite para integrar o espetáculo. Para ela, é um reconhecimento estar no mesmo time de cantoras do gabarito de Deborah, Gisele e Tiane. Daiane adianta que ela, assim como as outras companheiras de palco, vai cantar quatro músicas sozinha. Além disso, o quarteto divide os vocais em outras quatro canções. Entre as músicas interpretadas por Daiane está Velha Roupa Colorida, que marcou a adolescência da santa-mariense.

– Fiquei com as versões mais rock do show. A exceção é "Me Deixas Louca", que foi um grande desafio interpretar. A atitude que a Elis demonstrava, eu não vejo em nenhuma outra interprete. Ela era muito autêntica – opina a vocalista da banda Rocksane.

Empoderamento feminino

O diretor do projeto, Janu, e a cantora Gisele Guimarães ressaltam o quão justa e importante é a homenagem a Elis no Dia Internacional da Mulher. Além de ser dona de um belo talento e de uma grande voz, a cantora é considerada por eles uma mulher à frente de seu tempo, decidida e sem medo de expressar suas opiniões.

– Além do legado musical, ela teve muita importância como mulher atuante na sociedade brasileira. Garantiu seu espaço em um segmento, antes, dominado por homens e, além disso, não tinha medo de falar o que pensava. Tinha opinião forte e se posicionava em assuntos políticos e sociais mesmo na época de repressão – recorda Janu.

Para ele, que vivenciou o sucesso da gaúcha, é emocionante ver sua obra viva e redescoberta pela nova geração.– Tem jovens que descobrem a obra de Elis assistindo ao espetáculo. Pois, além de apresentar as canções, falamos sobre as histórias das músicas e seus contextos históricos – explica.



Serviço

Santa Maria Canta Elis – 6ª edição

Direção: Janu Uberti

Com: Daiane Diniz, Deborah Rosa, Gisele Guimarães e Tiane Tambaraz Quando: quarta-feira, dia 8 de março

Onde: Theatro Treze de Maio, (Praça Saldanha Marinho s/n)

Hora: 20h30min

Quanto: antecipados R$ 30, inteira R$ 50 e meia R$ 25 (estudantes, idosos e sócios)

Informações: (55) 99997-9025 com Janu Uberti







Na trilha de Elis

Foto: Rodrigo Ricordi / Divulgação

A cantora santa-mariense Paola Matos participou como convidada da primeira edição do projeto. Na ocasião, aos 17 anos, ela cantou "Essa Mulher". Hoje, Paola mora no Rio de Janeiro e se apresenta, com frequência, no mesmo palco em que Elis Regina se apresentava.

– A participação foi um convite do Janu, a quem eu chamo carinhosamente de padrinho. E foi um marco na minha vida. Foi o primeiro grande voto de confiança. Foi a partir desse momento que comecei a dar passos mais firmes como cantora. Quando tudo isso aconteceu, eu ainda nem imaginava que cantaria no palco onde Elis fez história: o Bottle's, no Beco das Garrafas. Atualmente, esse é o lugar que eu mais canto aqui no Rio, e saber de toda história que ali foi feita é inspirador. Sentir a energia do canto da Elis enquanto eu também canto naquele mesmo palco é uma emoção imensa. Me faz acreditar e ter fé de que a minha história também pode ser escrita de uma forma tão linda quanto a dela – conta Paola.