DJ busca financiamento coletivo para fazer festa eletrônica gratuita

Uma ajudinha 01/03/2017 | 11h31 Atualizada em

Você já imaginou como seria a realização de uma grande festa eletrônica gratuita em locais públicos de Santa Maria? Pois a ideia já está em andamento e tem até data marcada para acontecer: dia 5 de março (isso se a festa conseguir o financiamento que precisa).



De acordo com um dos responsáveis pela ideia, o DJ e produtor musical Germano Trommer, 25 anos, o primeiro local público a receber a Margem Free, evento independente e itinerante da cidade, será a ponte seca do campus da UFSM, em Camobi. Porém, para viabilizar a festa e custear sua estrutura, os fãs de música eletrônica vão precisar colaborar no financiamento coletivo do site benfeitoria.com/margemfree. As doações podem ir de R$ 10 a R$ 500.



A UFSM confirma o "empréstimo" do espaço, como ocorre em eventos como Viva o Campus.

Exclusiva: Valesca fala sobre carnaval, funk e preconceito musical



_ Queremos reunir o maior número de apoiadores para poder, de fato, realizar uma festa gratuita em espaços públicos. Acreditamos que, com um pouco de cada um, no final, obteremos toda a diferença. O legal do financiamento coletivo é que todo mundo que apoiar será beneficiado se atingirmos o objetivo final do projeto – explica, acrescentando que os colaboradores ganharão como recompensa itens como pen-drives, camisetas e ingressos para versões privadas das próximas festas.

Marcelo Demichelli lança novo videoclipe no YouTube



Conforme Germano, a ocupação dos espaços públicos do Coração do Rio Grande com festas eletrônicas era uma vontade antiga. Ele já imaginou esses eventos sendo realizados em locais como o Largo da Locomotiva e até no túnel Evandro Behr.



Se o valor de R$ 2,5 mil for alcançado até sexta-feira, além de arcar com as despesas, a Margem Free vai comprar material escolar e doar para crianças carentes. Até ontem, a campanha já havia somado R$ 920. A vaquinha virtual recebe colaborações até sexta-feira, dia 3 de março. Outras informações no Facebook do evento