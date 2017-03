Diva da música, ela é inspiração na moda plus size

Opinião 25/03/2017 | 13h31 Atualizada em





Dona de uma voz encantadora, de um sorriso contagiante e de um jeito de se vestir único. Assim é a cantora Deborah Rosa. Consagrada na música, ela já se tornou um ícone de estilo em Santa Maria e serve de inspiração para as mulheres plus size.



Foto: Letícia Sarturi / divulgação

Dentro ou fora dos palcos, o figurino de Deborah é marcado pelo glamour. A artista herdou da família o estilo clássico de se vestir e tem nos vestidos suas peças favoritas. Com 1m72cm de altura, a intérprete aposta em modelos que valorizam o corpo _ por isso, os longos com decote são eleitos no look. No guarda-roupa, a maioria do figurino também revela o tecido predileto nas produções: a malha.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Débora, que antes só usava roupa preta, agora investe em estampas e em modelos coloridos. Ela também rompe com mitos da moda que cercam o universo plus size e veste, por exemplo, branco, listras horizontais e biquínis. "Não tenho que usar roupas para me esconder, mas para me sentir bem e mostrar aquilo que eu sou", afirma a cantora.

Para o dia a dia, Débora não dispensa um vestido longo, porém em composições mais simples.



_ Eu gosto de coisas que esteticamente me favoreçam não só no palco _ argumenta.



Assim, a visibilidade não é restrita apenas à face artista e ainda é fruto de inspiração no cotidiano: "as pessoas vão se espelhar naquilo que elas estão vendo e vão se permitir também", acredita a artista.

PARCERIA NO PALCO E NA VIDA

Já os looks usados nos shows são planejados para envolver o conceito da apresentação e valorizar o corpo da cantora. Para isso, Deborah conta com um braço direito para criar os trajes: o marido e artista visual Luciano Santos, que desenha figurinos há 25 anos. Ele dedica meses de pesquisa e organização de materiais para compor uma produção visual que repercuta no concerto e ainda se perpetue nos registros fotográficos.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Nesse processo criativo, o luxo do figurino para os shows é combinado com a versatilidade. Para criar um impacto no look de palco até tecido de cortina já foi usado na confecção de um vestido.



_ Não importa a origem do tecido, importa o efeito _ afirma Luciano.

Cada peça confeccionada é guardada com zelo pelo casal e pode ser utilizada em outros momentos. Os vestidos são adaptados para alguma ocasião especial além das apresentações.

_ Se a Deborah precisar pegar o vestido depois para usar numa festa particular, ela tira a flor, coloca um brinco diferente _ exemplifica Santos.

Assim, a diva dos palcos torna múltipla a sua arte de criar e se reinventar na moda. Ela, que define o seu estilo como a de "mulher brasileira", manifesta a sua essência e também identidade enquanto artista na composição de cada peça do visual para brilhar pelas ruas ou nos palcos.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal