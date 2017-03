Dennis DJ traz seu baile ao Enterro dos Ossos do ATC em Santa Maria

Funk e folia 04/03/2017 | 13h15 Atualizada em

Dennis, o produtor e DJ carioca fenômeno das pistas, é atração do Enterro dos Ossos do ATC. Considerado um dos maiores ¿hitmakers¿ da atualidade, ele é conhecido por misturar o funk, o pop e a música eletrônica, transformando seu ¿Baile do Dennis¿ em um dos mais concorridos eventos do país.

Byrata lança versões em espanhol, italiano e francês do Xiru Lautério



Entre suas produções de sucesso estão Dança da Motinha, Cerol na mão, do Bonde do Tigrão, Adultério, de Mr. Catra, e Tô Tranquilão, do MC Sapão. Com 19 anos de carreira, no último ano, Dennis lançou outros sucessos como Malandramente e Quando o DJ Mandar, que já contam com milhões de visualizações no YouTube.

16 músicas que fizeram sucesso no Carnaval e vão "colar" na sua cabeça



Os ingressos para o Baile do Dennis em Santa Maria custam entre R$ 45 (pista) e R$ 100 (camarote). Além do DJ Dennis, a festa conta com shows de Raquel Tombesi, Conspiração, Vibe Tri, Leandro Rizzi, Giordano Cezar e Rodrigo Santti.