De mãe para filha, o bordado virou símbolo de atitude

Sensibilidade para driblar a crise 25/03/2017 | 13h33 Atualizada em

Enquanto o Brasil enfrenta uma crise econômica, muitas pessoas fazem da criatividade uma arma para melhorar as finanças. O Diário conta três histórias de sucesso de quem aproveitou o momento e decidiu empreender. Conheça a história de Letícia Sarturi Isaia:



Foi por meio de um aprendizado herdado de mãe para filha que a jornalista Letícia Sarturi Isaia, 28 anos, encontrou uma solução para ter uma renda extra. Ela aprendeu a bordar em ponto cruz na infância. Aos 8 anos, a avó Eliza e a mãe, Valira, presentearam Letícia com seu primeiro bastidor e kit para bordar. Desde então, o hobby esteve presente em sua vida.

– O bordado é um exercício de paciência e ajudou a controlar a minha ansiedade. Além disso, eu manifesto várias das minhas inquietações em cada trabalho – afirma Letícia.

Após concluir um mestrado em Comunicação, Arte e Cultura na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, Letícia voltou ao Brasil em meio a crise. Assim, o hobby se tornou uma forma de renda extra mas, de uma forma atualizada.

Esqueça os clássicos panos de pratos e toalhas com nomes graciosos e flores aplicadas em ponto cruz. Letícia borda a atitude que a sua geração está acostumada. São desenhos e frases que dão voz ao poder feminino:

– Várias das bandeiras que eu levanto no meu dia a dia são retratadas no artesanato. São bordados subversivos e os temas abordam sexualidade, empoderamento feminino e a beleza da diversidade corporal, principalmente do corpo gordo, que faz parte das minhas pesquisas e trabalho enquanto jornalista.

Hoje, ela recebe encomendas e produz flâmulas, quadros decorativos, panos de prato e toalhas com frases e desenhos empoderados.

– Fico muito feliz em ver a aceitação das pessoas. Aliás, a Casa de Bordadeira também surgiu pelo incentivo das minhas amigas que foram as primeiras clientes – conta.

Conforme Letícia, o bordado é um hobby que funciona como renda extra. Esse dinheiro garante seu lazer, mas não paga as contas.

Uma forma de contatar Sturm é pela Página do Facebook: Casa de Bordadeira