Conheça os 21 participantes desta temporada do MasterChef

Depois das eliminatórias e dos dois últimos programas dedicados a batalhas em duplas para classificar 21 cozinheiros amadores, hoje, a 4ª temporada do MasterChef começa pra valer. E de cara, os candidatos a melhor cozinheiro da temporada enfrentarão uma das provas mais instigantes da história do reality show: a caixa misteriosa.



Nesta terça-feira, todos deverão fazer um prato à base de tubérculos, já que vários tipos estarão no interior da caixa. E você, que vai aguardar até as 22h30min para assistir a este episódio, já definiu para qual competidor vai ser a sua torcida? Conheça quem são os novos aspirantes a MasterChef 2017 e escolha o seu queridinho.

Abel Chang , 31 anos

Filho de chineses e nascido no Paraguai, trabalha como diretor de marketing se considera de todos os lugares e de lugar nenhum. Abel classifica a sua cozinha como ¿fusion, com toques orientais¿, destacando-se no preparo de massas e carnes. Também é um apaixonado por motos e fundou um grupo de motociclistas que viajam pela América do Sul. Poliglota, sabe falar português, inglês, espanhol, mandarim, cantonês, japonês e está estudando francês.

Aderlize Martins, 38 anos

Nasceu no interior do Rio Grande do Sul e foi criada rodeada de bichos e cuidando da horta – o que despertou seu interesse pela culinária desde cedo. Atualmente mora em Porto Alegre, onde administra a própria marca de joias contemporâneas, mas seu sonho mesmo é abrir um café. Habilidosa, a gaúcha tem uma boa mão para a confeitaria, é uma grande apreciadora da slow food e acredita que seu maior desafio será lidar com a pressão e com o tempo.

Ana Luiza Teixeira, 27 anos



Atualmente mora em Chapecó, em Santa Catarina, onde cursa a faculdade de Zootecnia. Mineira da cidade de Iguatama, ela se diz encantada pelo universo gastronômico desde de pequena, quando aprendeu a cozinhar com sua avó. Tem grande paixão pela culinária francesa e adora preparar todos os tipos de carne. Com personalidade forte, Ana Luiza se inscreveu no MasterChef para provar para a família que tem talento e que a gastronomia é a sua verdadeira paixão.

Bruno Viotto, 33

Mora em Campinas. Criado no interior de São Paulo, costumava passar os finais de semana no sítio dos avós, onde cresceu rodeado de bichos. Supervisor de controladoria, seu sonho verdadeiro é se tornar um empreendedor e abrir o próprio restaurante. Amante de churrasco e de cozinha contemporânea, Bruno conta que sua mãe liga para ele para pegar algumas dicas de receitas. Participa quinzenalmente de uma confraria com amigos, onde cozinham e apreciam vinhos juntos.

Caroline Martins, 31 anos

Nasceu em São Paulo, mas foi criada em Barretos, cidade que apelidou de "Texas brasileiro". Apesar de ter um currículo de dar inveja – ela é PhD em Física pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), fez pós-doutorado na Universidade do Texas e atualmente é pesquisadora de energia nuclear do ITA –, seu sonho é ter o próprio bistrô. Estudiosa, metódica e organizada, acredita possuir as qualidades necessárias para enfrentar todos os desafios do MasterChef.

Deborah Werneck, 30 anos

Carioca e mora em São Paulo. Segura, bem-humorada e determinada, a carioca garante que não passará em branco pela cozinha do MasterChef. Formada em Administração, Deborah atualmente é assessora de investimentos e quer usar o seu know-how para abrir o próprio negócio na área de gastronomia. Para ela, o talent show é a oportunidade perfeita de testar e entender se a culinária é apenas um hobby ou um talento escondido a ser explorado.

Doulgas Holler, 25 anos



Nasceu em Ivoti, no Rio Grande do Sul, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes. É formado em design e trabalha atualmente como técnico em curtimento em uma fábrica de couros. Descobriu a paixão pela gastronomia há dois anos, enquanto assistia ao MasterChef. Treinou fazendo jantares-surpresas para os amigos com direito a menu completo: entrada, prato principal e sobremesa. Vaidoso e perfeccionista, Douglas promete apresentar pratos caprichados para serem apreciados, também, com os olhos.

Fabrizio Barata, 39 anos

Nasceu e foi criado em Salvador, mas mudou para São Paulo aos 21 anos em busca de novos horizontes e desafios profissionais. Enfrentou diversos obstáculos até conseguir trabalhar nas grandes agências de publicidade do país. Comprometido com a brasilidade em suas receitas, ele quer trazer uma dose de tempero baiano para a cozinha do MasterChef. Frutos do mar são seu ponto forte e, quando está com saudades de casa, gosta de preparar uma boa moqueca baiana.

Fernando Ferreira, 30 anos

Mora em São Paulo. Ex-fisiculturista e ex-lutador de MMA profissional, o paulistano começou a treinar na academia aos 13 anos após sofrer bullying na escola por ser gordinho. Formado em Educação Física, Fernando é personal trainer e trabalha como supervisor de vendas de alimentação fitness. Preocupado com a saúde, ele evita comprar alimentos prontos e processados. Seu desejo é ter um espaço onde as pessoas possam praticar esportes radicais e também comer bem.

Leonardo Santos, 22 anos

Nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aprendeu o básico da culinária assistindo à avó e à mãe cozinharem. Apesar de ser formado em Publicidade, seu sonho sempre foi a gastronomia, mas não recebeu apoio familiar para ingressar na profissão. Considera sua cozinha minimalista e gosta de trabalhar com poucos ingredientes. Seu sonho é ter um restaurante com três estrelas Michelin. Estudioso e dedicado, Leonardo se preparou durante dois anos para entrar no MasterChef.

Luciana Braga, 35 anos

Mora em Aracaju, no Sergipe. Nascida em Minas Gerais, ela já morou também em Salvador e São Paulo e se considera uma cidadã de todos esses lugares. Classifica a sua cozinha como ¿mestiça com toques exóticos¿ e aprecia culinárias de países com sabores marcantes, como a mexicana, indiana, peruana e tailandesa. Sócia da irmã em uma empresa de marketing e eventos, a mineira quer expandir o negócio para incorporar a culinária como um dos serviços prestados.

Michele Crispim, 28 anos

Nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina e é formada em Gestão de Pessoas. Morou em países como Rússia, Japão, Turquia e foi viajando que aprendeu a cozinhar. Sente grande identificação com a gastronomia francesa e acredita que chegar à perfeição, cozinhando os clássicos, não é para qualquer pessoa. Frequenta bons restaurantes e tem o costume de conversar com chefs de cozinha ao final de cada refeição para pedir dicas das receitas que acabou de comer.

Mirian Cobre, 57 anos

Mora em São Paulo. Com duas filhas e avó de duas crianças, ela acredita que sua idade é um trunfo ao seu favor na competição. Mirian trabalha como cirurgiã dentista e, em seu tempo livre, gosta de mergulhar, pescar e de outras atividades relacionadas ao mar. Não é à toa que seu ponto forte na cozinha são os crustáceos. Seu maior sonho é morar em um veleiro e ter um restaurante itinerante. Com raízes mineiras e italianas, a paulistana cozinha desde pequena inspirada pela avó.

Natália Clementin, 31

É de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Cozinheira de mão cheia, a participante gosta de comida simples e cheia de sabor. Formada em Jornalismo, ela se frustrou com a profissão e acabou criando dois blogs: um de gastronomia e outro com dicas para mulheres plus size. Futuramente quer ser dona de uma padaria ou uma confeitaria. Simpática e contadora de histórias, também gostaria de ter um programa de culinária na televisão. Considera-se muito competitiva.

Nayane Barreto, 36 anos

Mora em Brasília. Determinada e disciplinada, lutou kung fu dos 13 aos 21 anos e, graças à sua dedicação, recebeu nove medalhas de ouro e uma de bronze em competições oficiais. Apaixonada por gastronomia, a brasiliense prepara pratos especiais todos os dias e diz que seu marido ¿vive como um rei¿. Cursou Direito por influência do pai, mas está pronta para mudar de profissão. Sonha em receber grupos exclusivos em sua casa para jantares autorais.

Roger Fernandes, 26 anos

Mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aprendeu a cozinhar aos 12 anos de idade, quando sua mãe trabalhava fora e ele tinha de preparar seu próprio almoço antes de ir para a escola. Cursou Direito e trabalha como produtor de eventos na cidade gaúcha. Dono de um olhar apurado, Roger é bastante dedicado, perfeccionista e se frustra quando não atinge o resultado planejado em seus pratos. Para ele, o MasterChef é uma chance de resgatar seu sonho de cozinhar.

Taise Spolti, 27 anos

Nasceu em Taquara, no Rio Grande do Sul. Quando pequena, jogou futebol e praticou boxe. Mais tarde, tornou-se fisiculturista profissional e competiu Brasil afora. Atualmente é personal trainer e aprendeu a cozinhar para agregar valor à sua futura profissão, como nutricionista. De ascendência italiana, tem certa facilidade em cozinhar carnes e massas. Um de seus sonhos é ter um bistrô e escrever um livro de receitas voltado para a educação alimentar.

Valter Herzmann, 40 anos

Mora em Florianópolis, Santa Catarina. Autodidata, o participante se considera um líder nato e começou a cozinhar para valer há cerca de 10 anos. Ele também afirma ser uma pessoa confiante, prática e organizada. Por morar no litoral, ama frutos do mar, mas garante que churrascos são a sua especialidade. Valter conta que seus pratos são saborosos e prazerosos. Em seu tempo livre, o produtor de eventos gosta de velejar e já viajou para competir em alguns países.

Victor Vieira, 34 anos

Ele se divide entre Vitória, no Espírito Santo, e a China. Cosmopolita, o participante já morou nos Estados Unidos, na França e na Venezuela. Trabalhando como diretor de marketing, ele viaja o mundo representando marcas que querem entrar em mercados internacionais. Conhece a gastronomia de vários países por conta das viagens que faz e se identifica, em especial, com a culinária asiática. Pai de um bebê com um casal de amigas homossexuais, é parte de uma família moderna e feliz.

Vitor Bourguignon, 26 anos

Nasceu em Brasília e atualmente mora em Curitiba, no Paraná. Tem uma empresa de mídias "out of home" e faz parte de uma banda de pagode. Extrovertido e carismático, seu sonho é viver de gastronomia, mas ainda não sabe muito bem que direção deve tomar. Aprendeu a ser competitivo quando jogava tênis e treinava para ser um atleta profissional. Versátil e ágil, se inscreveu no MasterChef para descobrir e ultrapassar os próprios limites culinários.

Yukontorn Tappabutt, 31 anos

Nasceu em Suphanburi, na Tailândia. Recusada na edição passada, decidiu estudar e se preparar para encarar os jurados do MasterChef novamente. A professora de idiomas e youtuber acredita que o programa é uma boa oportunidade para mostrar a culinária tailandesa para o Brasil, mas adaptando os pratos ao paladar dos chefs e à gastronomia do país. Budista, Yuko acredita que tudo acontece na hora certa e que o talent show pode mudar a sua vida.