Conheça algumas das atrações confirmadas da Feira do Livro /

A programação da edição 2017 da Feira do Livro de Santa Maria ainda não está completa e ainda deve demorar alguns dias para ser divulgada. Porém, nós descobrimos alguns nomes que devem marcar presença no evento, que vai de 29 de abril a 14 de maio, na Praça Saldanha Marinho.

Uma fonte da organização informou que os premiados jornalistas Moisés Mendes, Francisco José e Daniela Arbex farão parte da programação de palestras e bate-papos da faixa Livro Livre. Eles devem vir nos dias 3, 6 e 22 de maio, respectivamente, mas as datas podem sofrer alterações.



Ex-repórter e ex-colunista do jornal Zero Hora, Moisés Mendes, atualmente, escreve para o Blog do Moisés Mendes e para o Jornal Extra Classe online, além de ser palestrante e conferencista. Guarda no currículo dezenas de prêmios e ainda a produção do livro Todos Querem ser Mujica, uma seleção de 60 crônicas escritas entre 2014 e 2016. Os textos têm temas variados, que vão desde literatura, economia e ciência à história, globalização, tendo como pano de fundo o turbulento momento político nacional.



O cearense Francisco José está há 40 anos no ar. Repórter especial da Rede Globo, atuou como enviado especial da emissora em episódios marcantes como a cobertura da Guerra das Malvinas, além de viajar pelos cinco continentes desenvolvendo reportagens sobre política e meio ambiente. No fim do ano passado, lanço o livro 40 Anos no Ar, que reúne momentos marcantes e tensos de sua trajetória jornalística. Será a segunda vez que o jornalista vem a Santa Maria. A primeira, foi na Feira do Livro 2013.



Daniela Arbex é repórter especial do Jornal Tribuna de Minas, vencedora de 20 prêmios nacionais e internacionais _ entre eles, três prêmios Esso, o americano Knight International Journalism Award (2010) e do prêmio IPYS de Melhor Investigação Jornalística da América Latina (2009).

Também é autora do best-seller Holocausto Brasileiro, que narra as atrocidades cometidas, por décadas, a pacientes internados em um enorme hospício em Barbacena (MG). A obra foi eleita Melhor Livro-Reportagem de 2013 pela Associação Paulista de Críticos de Arte e segundo melhor Livro-Reportagem no prêmio Jabuti 2014. A obra virou documentário para a TV.

Recentemente, Daniela lançou Cova 312, um romance que conta a história real da tortura e morte de um jovem militante político durante a ditadura militar, e de como as Forças Armadas forjaram seu suicídio e sumiram com seu corpo.

O patrono do evento será o jornalista Marcelo Canellas. Os homenageados do evento serão o professor José Eduardo Escobar Nogueira e o dramaturgo Edmundo Cardoso (1917-2002).