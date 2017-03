Confira os resumos das novelas da Globo /

Televisão 21/03/2017 | 11h15 Atualizada em

Segunda, 20 de março



Joana diz a Tânia que se mudará para o hostel. Rômulo e Renato brigam pelo amor de Nanda. Juliana lamenta a briga com Ricardo, mas afirma a Jabá que pilotará a motocicleta que foi da mãe. Ricardo sente uma forte dor de cabeça e Joana o socorre. Júlia e Arthur decidem ser apenas amigos. Renato e Nanda se reconciliam. Bárbara chega ao hospital em que Joana está com Ricardo. Arthur tenta reatar o namoro com Belinha. Vanderson propõe uma nova luta com Rômulo. Joana comenta com Tânia que desconfia de que Ricardo esconde um segredo.

Terça, 21 de março

Tânia lamenta a paixão por Ricardo e Joana a conforta. Rômulo afirma que processará Vanderson. Juliana pilota a motocicleta que foi da mãe. Tânia visita Ricardo e comenta sobre o passeio de Juliana na motocicleta. Krica e Cleyton fazem compras para os filhos, e ele se desespera com as dívidas. Tânia e Ricardo saem de carro à procura de Juliana e Jabá. Luiza se irrita com a relação entre Lucas e Martinha. Tânia e Ricardo sofrem um acidente.



Quarta, 22 de março

Os paramédicos socorrem Tânia e Ricardo, que está em estado grave. Bárbara vai ao encontro de Tânia e se enfurece com a namorada do pai. Renato e Nanda combinam de comemorar o dia em que o professor recebeu o coração de Filipe. Joana descobre sobre o acidente do pai e vai para o hospital. Ricardo é operado. Lucas apoia Martinha, e Luzia se incomoda. Bárbara proíbe Joana e Tânia de se aproximarem de Ricardo. Tânia afirma a Bárbara que tem uma cópia do novo testamento de Ricardo. Filipe aparece para Nanda. Joana teme perder Ricardo.

Quinta, 23 de março

Rômulo agradece a ajuda de Nanda, que pede desculpas por ter duvidado do lutador. Lucas afirma que acompanhará Martinha na ultrassonografia e Luiza fica frustrada. Tânia revela a Joana que Ricardo deixou uma procuração para que ela e Bárbara administrem a academia na ausência dele. Jorjão, Gabriel e Giovane viajam para uma competição. Irene convida Cleo para ficar em casa. Renato propõe sair com Nanda, Jéssica e Belloto, que se incomoda por causa de Rômulo. Bárbara e Joana ficam com Ricardo no hospital.

Sexta, 24 de março

Bárbara aceita manter Tânia na Forma desde que Joana se afaste da academia. Bárbara questiona o interesse de Caio pela empresa de Ricardo. Nanda tenta se divertir na praia com Renato, Jéssica e Belloto. Lucas e Martinha arrumam o quarto do bebê. Lúcia alerta Martinha sobre o comportamento com Lucas. Luiza discute com Lucas. Nanda fica desconcertada ao ver Rômulo com Sula na praia. Bárbara pede que Tita retorne à academia. Tânia repreende Joana por ter acreditado no acordo com Bárbara. Caio visita Ricardo no hospital.

Foto: Divulgação / Divulgação

Segunda, 20 de março

Alex conta a Lorena que seu novo nome é Evandro Norris. Haroldo avisa a Gilda que demitirá Elias por sua causa. Haroldo comenta com Marisa que teve uma briga séria com Gilda, e a jovem pensa em seduzir o patrão. Alex e Lorena ficam juntos. Alex conta a William e Romildo que pegou o cartão de crédito de Gui e manda os comparsas fazerem compras para ele. Diana pede a Júlia que convença Gui a participar da turnê da 4.4, sem dizer que acompanhará o ex-marido. Amanda confessa a Edith e Nelson que não é filha do sambista. Manu se nega a ajudar Léo. Gui diz a Yasmin que não atrapalhará seu namoro com Zac. Eva se surpreende ao chegar em sua casa com Gordo e ver que Manu está dando uma festa. Gui conta a Lorena que seu cartão de crédito sumiu. Léo faz uma baderna em um posto de gasolina e um frentista ameaça chamar a polícia.

Terça, 21 de março

Lázaro se nega a ajudar Léo e o gerente do posto de gasolina chama a polícia. Gui diz a Lorena que cancelou o cartão de crédito roubado. Haroldo acaba cedendo às investidas de Marisa. Roberto recomenda que Nicolau faça os exames de controle. Daniel avisa a Gui que a situação de Júlia é complicada. Lorena repreende Alex por ter furtado o cartão de Gui. Eva fica surpresa quando Manu propõe que as duas dividam o apartamento. Gordo convida Eva para passar uns dias em sua casa. Romildo enfrenta Alex. Gui pede ajuda a Lorena para conseguir uma prova para tirar Júlia da cadeia. Haroldo fica estarrecido quando Marisa lhe conta que os dois passaram a noite juntos. Lorena pede uma arma para Romildo com a intenção de se defender de Alex.

Quarta, 22 de março

Glenda revela que Amanda é mesmo filha de Nelson. Lorena consegue o apoio de Romildo contra Alex. Jaílson impede que dois ladrões assaltem Zac e Yasmin. Lázaro tem a ideia de simular um namoro entre Nina e Léo. Luana comemora ao saber que Nicolau irá levá-la na turnê. Paçoca sente ciúmes ao ver o desempenho de Jaílson tocando baixo com Nicolau. Haroldo readmite Elias. Gui conta a Lorena que conseguiu falar com Beatriz, uma testemunha importante que pode ajudar Júlia. Gordo demonstra preocupação com a viagem que Diana fará com Gui. Nanda afirma a Eva que ganhou presentes de Gordo. Haroldo pede a Marisa para não contar a Gilda o que aconteceu entre eles. Daniel avisa a Gui que Beatriz dará o depoimento. Gui fica surpreso ao ver Diana em seu quarto de hotel.

Quinta, 23 de março

Ao ver Glenda dançando no palco com Nelson, Edith decide desafiar a rival. Romildo tenta convencer Lorena a se afastar de Alex. Diana manda a telefonista do hotel passar suas ligações para o quarto de Gui. Gordo confessa a Eva que está preocupado com a expectativa de Diana sobre Gui. Yasmin pede a Diana que não conte para sua família que ela está com Zac em Recife. Nina tenta se aproveitar do namoro falso com Léo para seduzi-lo de verdade. JF repara na palidez de Nicolau e pergunta se ele está bem. Lorena finge para Romildo que foi agredida por Alex. Daniel avisa a Júlia que ela está livre.

Sexta, 24 de março

Júlia pede que Daniel consiga uma permissão do juiz para que ela vá a Recife fazer uma surpresa para Gui. Romildo garante a Lorena que acabará com a vida de Alex. Alex desconfia de Lorena. Yasmin promete a Zac que irá a Brasília no final da turnê da 4.4. Néia é obrigada a varrer as ruas por ter assumido o crime de Léo. Edith fica ressabiada ao ver que Júlia pretende surpreender Gui. Marisa avisa a Luizão que não irá trabalhar. Eva descobre que Manu pintou as paredes do apartamento. Nanda inventa mentiras sobre sua relação com Gordo para Eva. Néia descobre que Yasmin foi para Recife. Léo avisa a Néia que fará a irmã se decepcionar com Zac. Nicolau desmaia.

Sábado, 25 de março

Roberto pede que Nicolau volte o mais rápido possível para o Rio de Janeiro. Luizão reclama de Marisa para Haroldo. Nicolau diz a Luana que não tem coragem de contar aos pais sobre a doença. Daniel informa a Júlia que o juiz autorizou sua viagem e Edith se preocupa. Yasmin cai na armadilha de Léo, que inventa uma amante para Zac. Gilda sugere a Haroldo que os dois viajem para Recife para fazer uma surpresa a Nicolau. Zac não entende quando Yasmin o destrata no telefone. Nicolau avisa a Gui que não poderá continuar na turnê e revela ao empresário que tem câncer. Gui fica sensibilizado com a notícia dada por Nicolau. Júlia vê Diana com Gui no quarto de hotel.





Foto: Divulgação / Divulgação

Segunda, 20 de março

Milena ganha flores de admirador secreto – A veterinária se surpreende com presentes que recebe em sua clínica. César dá entrevista e diz que vai procurar pelos filhos quando sair da cadeia. Alice assiste ao depoimento do vilão na TV e se preocupa com Giulliana. Hirô anuncia gravidez de trigêmeos. Sinhá e Cristiano planejam fuga para o México.

Terça, 21 de março



César sequestra Alice, leva a ex-namorada para alto mar e aciona explosivo em lancha que eles estão. Yumi revela que está grávida – Tiago comemora: `Vem aí a nossa japo-negra!¿.

Foto: Divulgação

Quarta, 22 de março

Carlota e Dom João repreendem o comportamento de Dom Pedro e alertam sobre a chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro. No baile de despedida de Leopoldina na Europa, o oficial Thomas se interessa por Anna e comenta com Marquês de Marialva. A companhia teatral de Joaquim chega ao Palácio Ducale. Thomas se aproxima de Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta. Elvira furta uma barra de ouro e coloca o furto no bolso de Joaquim. Joaquim e Anna se encantam um pelo outro. Joaquim e Elvira fogem dos guardas do palácio e se escondem em baús. Thomas garante que protegerá Leopoldina e Anna, e Piatã se incomoda. Leopoldina dá um diário de presente a Anna e a incentiva a escrever. Leopoldina admira uma foto de Dom Pedro. Dom Pedro beija Noèmie. Thomas confessa a Marialva sua intenção de se aproximar de Anna para ter acesso à família real portuguesa. Joaquim acaba embarcando no navio que levará Leopoldina ao Rio de Janeiro e se disfarça de marujo. Joaquim encontra Anna no navio. Elvira embarca em outro navio com destino ao Brasil.

Quinta, 23 de março

Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio, e ela se desespera. Thomas afirma que conseguirá o amor de Anna até o fim da viagem de navio. Dom João prende Carlota em sua casa para protegê-la da acusação de um crime. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim limpa o quarto de Leopoldina, que acaba convocando o falso marujo a lhe acompanhar em um jogo de bilhar. Leopoldina pede ao capitão que Joaquim fique à disposição dela. Anna e Piatã falam sobre o misterioso desaparecimento de seu pai Edward no Brasil. Joaquim conforta Anna, que sofre pela ausência do pai. Miguel denuncia a presença de Noémie no quarto de Pedro. Joaquim beija Anna.

Sexta, 24 de março

Joaquim se declara para Anna e a pede em namoro. Dom João e Carlota expulsam Noèmie do palácio real, e Pedro avisa que irá com a amante. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta no navio de carga e é obrigada a trabalhar com a tripulação. Pedro promete a Noèmie que seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas oferece um jantar romântico a Anna. Joaquim se aproxima de Piatã. Anna aceita namorar Joaquim. Há uma passagem de tempo. Anna e Joaquim trocam juras de amor eterno. O navio atraca em sua última parada antes de chegar ao Brasil. Chalaça alerta Pedro sobre a importância de seu casamento com Leopoldina. Thomas arma para que Joaquim não consiga embarcar no navio.

Sábado, 25 de março

Anna se desespera ao constatar que Joaquim não embarcou no navio, e Thomas comemora com o capitão o sucesso de seu plano. Perdido na ilha, Joaquim conhece os piratas Hassan e Fred Sem Alma, que o obrigam a viajar em seu navio pirata, com a intenção de roubar a princesa Leopoldina ao chegar ao Brasil. Anna revela seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Thomas finge ser solidário ao sofrimento de Anna. Joaquim tenta fugir do navio pirata, e Fred ameaça a vida de Anna. Chalaça garante a Carlota e Dom João que Pedro se casará com Leopoldina. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos funcionando. Noèmie anuncia que está grávida de Pedro, e Chalaça se desespera. Há uma passagem de tempo. O navio com a comitiva de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas.

Foto: Divulgação / Divulgação

Segunda, 20 de março

Magnólia é levada para o presídio. Tião é libertado. Helô diz que não perdoará Pedro. Luciane termina seu casamento com Hércules. Gustavo acredita que Leonardo esteja armando para Salete. Mileide afirma a Venturini que não prejudicará Salete. Leonardo beija Salete com a intenção de ser fotografado com a prefeita. Tião revela a Magnólia que seu casamento foi uma farsa. Tiago e Marina apoiam um ao outro. Tião devolve a Ciro as provas que conseguiu contra Magnólia. Ruty Raquel ajuda Misael a cuidar de Ritinha. Vitória reconhece Leonardo. Ciro entrega as confissões de Magnólia à polícia.

Terça, 21 de março

Pedro, Olavo, Ciro e o delegado pensam em procurar Valdir e Fininho para esclarecer todos os crimes de Magnólia. Magnólia é humilhada na prisão. Antônio cuida de Letícia. Mileide e Venturini preparam Robinson para discursar. Pedro tenta beijar Helô, mas ela impede. Bruno pede Jéssica em casamento. Pedro afirma a Laura que será apenas seu amigo. Augusto fica intrigado com o comportamento de Vitória na presença de Leonardo. Salete é ameaçada por seu envolvimento com Leonardo. Laura deixa a casa de Pedro com Stelinha. Vitória conta a Augusto que Leonardo é o pai de Caio. Hércules revela a Magnólia que armou contra Salete.





Quarta, 22 de março



Magnólia humilha Hércules, que jura provar à mãe do que é capaz. Mileide afirma a Flávia que foi um homem quem armou para Salete. Vitória pede que Augusto não confronte Leonardo. Laura e Stelinha se instalam na pensão de Zuza. Pedro indica Vanessa para o cargo de secretária de Laura. Magnólia é levada para a solitária. O delegado Celso visita Ana Luiza. Augusto agride Leonardo e Keila o socorre. Misael gosta do cuidado de Ruty Raquel por Ritinha. Jéssica aceita ir para o Canadá com Bruno. Marina e Tiago brindam à sua amizade. Gustavo apoia Salete. Pedro enfrenta Tião.

Quinta, 23 de março

Helô se sente mal e Pedro a leva para o hospital. Tião visita Letícia. Venturini revela a Augusto os esquemas ilícitos de Leonardo. A médica afirma a Helô que o bebê está bem. Laura conhece Olavo. Vitória fala com Salete sobre Leonardo. Jéssica e Bruno se casam. Letícia volta para casa. Magnólia enfrenta Zélia e se aproxima de Jacira. Doutor Lago comunica a Helô e Pedro que Letícia precisa de um transplante. Tião sofre com o pedido de afastamento de Letícia. Ruty Raquel e Antônio se tornam amigos. Parte da população pede o impeachment de Salete. Passam-se alguns meses. Edu avisa a Helô e Pedro que Letícia está muito mal.

Sexta, 24 de março

Letícia permite que Tiago a visite. Magnólia arma um plano para escapar da prisão. Letícia conversa com Tiago, e Antônio se irrita. Ana Luiza sugere que Tiago invista em Marina. Ruty Raquel se diverte com Misael e seus filhos. Sílvia e Yara apoiam Ciro. Luciane pede que Venturini proteja Salete. Misael se incomoda com o trabalho de Flávia. Magnólia assassina Zélia. Pedro aprova o namoro entre Laura e Olavo. Salete é absolvida e Hércules pensa em atentar contra a prefeita. Helô tem um mau pressentimento. Magnólia foge da prisão.

Sábado, 25 de março

Ana Luiza descobre que Hércules armou contra a prefeita. Ciro ganha a confiança de Juninho. Laura aconselha Helô a perdoar Pedro. Marina propõe viajar com Tiago para Ilhabela. Letícia pede que Helô reate com Pedro. Luciane se interessa por Robinson. Misael se sente desconfortável na festa de Flávia. Ciro passa com Yara sua última noite em liberdade. A fuga de Magnólia é descoberta. Misael e Flávia terminam seu relacionamento. Jáder comenta com Sansão que está interessado por uma mulher. Chega o dia do julgamento de Ciro. Magnólia sequestra Helô.