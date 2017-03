Companhia teatral de Santa Maria festeja 22 anos com novas peças

Dia Internacional do Teatro 27/03/2017 | 10h00 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Uma dos grupos teatrais mais tradicionais de Santa Maria celebra 22 anos de história neste ano. Hoje, Dia Internacional do Teatro, a Cia. Retalhos de Teatro vai comemorar da forma que mais gosta: ensaiando no palco.



A trupe, composta por nove atores, está produzindo dois espetáculos: um adulto e outro para jovens. A peça O Avarento, do escritor francês Molière, vai ganhar uma montagem engraçadíssima, voltada ao público adulto. Já o espetáculo almAValente, direcionado aos adolescentes, tem texto e direção do ator e diretor Júlio Cesar Aranda, membro da Retalhos.



Conforme o diretor geral e fundador do grupo, Helquer Paez, em mais de duas décadas, essa é a primeira vez que a Retalhos apresenta uma comédia voltada aos adultos.

– Procuramos produzir sempre dois novos espetáculos por ano. Geralmente, um infantil e outro adulto. Esse último sempre tinha temas densos, pesados, dramas. E o público sempre perguntava quando encenaríamos uma comédia. Agora, para celebrar o aniversário de 22 anos resolvemos montar O Avarento – explica Helquer, que dirige o espetáculo.

RELEITURA

Conforme o artista, apesar de ter sido escrita na França de 1668, a peça O Avarento tem um texto muito atual. Na versão do grupo santa-mariense, a trama vai se passar na década de 1970, em meio à Disco Music.

– O texto é uma crítica de Molière à sociedade da época, formada por reis e rainhas. Ele questionava o motivo de alguns terem tanta riqueza, e outros, não. Na época, os nobres riam e não percebiam a afronta. Hoje, a realidade não mudou muito, por isso, o texto é atemporal – diz o diretor que conta com oito atores em cena e pretende circular com o espetáculo por festivais.

A previsão de estreia é 17 de junho, no Espaço Cultural Victorio Faccin.

AOS ADOLESCENTES

Foi pensando em produzir teatro para adolescentes que o ator e diretor Júlio César Aranda escreveu e está dirigindo almAValente. O artista, criado na fronteira com o Uruguai, tem como referência as novelas adolescentes latino-americanas, em especial, as argentinas da autora Cris Morena. As tramas abordam questões sociais, como promiscuidade, gravidez indesejada, assédio moral e trabalho infantil.

No teatro, almAValente traz uma história que se passa no futuro. O planeta passa por dificuldades resultantes do descontrole do ser humano. Há escassez de água potável e uma grande crise tecnológica que obrigou as pessoas a voltarem a olhar para si. Porém, os ricos e os poderosos querem criar cidades onde só poderão morar dois tipos de pessoas: os que têm dinheiro e os que possuem alguma habilidade da qual é possível tirar proveito.

Ao descobrir o plano dos magnatas, os jovens se rebelam. Em uma metáfora poética, o povo é denominado como Formigas; os ricos, como Cigarras; e a polícia, como Tamanduás. As ocupações de escolas no ano passado e a onda de protestos dos jovens brasileiros a favor da greve dos professores foram inspirações de Aranda para criar o texto.

– É uma história que mistura gêneros. Tem um toque de comédia, romance, ação e muita interação criativa. É ficção, mas é uma história similar à que vivemos na atualidade. De revolta e de protesto. Abordamos e fazemos questionamentos sobre o capitalismo, a desigualdade social e a preocupação com o ambiente. Tudo em uma trama vivida por personagens adolescentes para aproximar o público alvo – adianta o autor e diretor.

O espetáculo ainda está em fase de criação e de ensaios e deve estrear em junho desse ano, sem data definida.

A COMPANHIA

O nome Cia. Retalhos de Teatro surgiu por dois motivos. Conforme Helquer, seu avô era vendedor de tecidos. Com os retalhos que sobravam de suas vendas, Helquer e seus colegas faziam figurinos para os espetáculos. Além disso, o fundador diz que a trupe é mutante e recebe, a cada ano, novas pessoas. Nesses 22 anos de atividades, mais de cem atores e técnicos passaram pela companhia.

– As experiências de quem passa vão somando a esses retalhos e se forma uma grande colcha de vivências e memórias – contextualiza Helquer.



O elenco fixo da Cia. Retalhos de Teatro é composto por Helquer Paez, Jeferson Ilha, Julio Cesar Aranda, Débora Matiuzzi, Rafael Jacinto, Karina Maia, Rafaela Drey Costa, Janaina Castaldello, Carolina Reichert e Alexia Karla. Neste ano, os atores convidados são Guilherme Senna, Tatiana Vinadé, Natália Krum e Ricardo Borges.