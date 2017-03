Coletivo Elas por Elas lança o livro A Nudez do Invisível nesta quinta-feira

Literatura 22/03/2017 | 15h19 Atualizada em

O coletivo Elas por Elas, formado por escritoras santa-marienses, lança o terceiro livro, intitulado A Nudez do Invisível, nesta quinta-feira, dia 23, às 19h, no foyer do Theatro Treze de Maio. De acordo com a organizadora da obra, Denise Reis, o foco do livro, desta vez escrito a 15 mãos, é a mulher, seu universo interior e sua essência.

– Nossa intenção não é visibilizar o invisível e, sim, sensibilizar o olhar dos que olham sem ver. Antoine de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe diz que só se vê bem com o coração, que o essencial é invisível aos olhos. Então, olhem-nos com a visão coronária da alma. Pois esta não tem sexo nem nexo, mas está a serviço da felicidade e da harmonia do universo – explana Denise sobre o tema.



A escritora Haydée Hostin colaborou com os dois primeiros livros, Elas por Elas (2014) e Olhares Roubados (2016). Na terceira obra, além de escrever poesias e poemas, ela criou um conto chamado Laura. Segundo ela, um texto bem feminino que se passa em uma praia.



Além do grupo fixo de escritoras, o livro coletivo conta com textos de três convidadas: Bianca Zasso, Maria Margaret Schirmer e Tânia Lopes. A arte que estampa a capa do livro é criação da artista Deja Rosa. O livro estará à venda no dia do lançamento por R$ 20. Após, a obra poderá ser adquirida nas livrarias e na Feira do Livro de Santa Maria.



Ele entre elas



O Elas por Elas sempre foi escrito por mulheres pautadas por temas comuns ao universo feminino. Mas nessa edição, pela primeira, um homem foi convidado a escrever para o livro. O desafio foi lançado para o promotor de justiça aposentado e advogado João Marcos Adede y Castro que, sob o pseudônimo de Alice Santiago, escreveu o conto Eu Não Preciso de Um Homem.

– Quisemos desafiar um homem a escrever com a visão feminina. Se colocando no lugar da mulher. E ele fez isso com muita segurança. Afinal, ele é filho, marido, pai e avô de mulheres. Vale a pena conferir o sua visão nessa colaboração – opina Denise.