Cineclube Lanterninha Aurélio apresenta Ciclo Mulheres na História

O Cineclube Lanterninha Aurélio promove durante o mês de março o ciclo Mulheres na História. A exibição desta semana é Malena, produção da Itália com os Estados Unidos, com Monica Bellucci no papel principal. Dirigido por Giuseppe Tornatore e lançado em 2001, o filme se passa em uma pequena vila na Sicília, durante a Segunda Guerra, onde um menino é obcecado pela bela Maddalena Scordia, que desperta paixões adolescentes e o desejo dos homens.



As sessões ocorrem nas segundas-feiras, às 18h. O Cineclube Lanterninha Aurélio fica na Cesma, na rua Professor Teixeira, 55. A entrada é franca.

6 de março

Malena (2000)

Direção: Giuseppe Tornatore

Gênero: Drama, Romace

Duração: 1h 45min



13 de março

As inocentes (2016)

Diretor: Anne Fontaine

Gênero: Drama

Duração: 1h 55min



20 de março

Persona (1966)

Diretor: Ingmar Bergman

Gênero: Mistério/Drama

Duração: 1h 25min

27 de março

O que o dia deve à noite (2012)

Diretor: Alexandre Arcady

Gênero: Drama, Romance

Duração: 2h 39min

