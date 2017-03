Campeonato de Stop ganha segunda edição neste sábado em Santa Maria

Tá na hora de brinca... 16/03/2017 | 14h00 Atualizada em

Se você sente saudade daquele joguinho que envolve boa memória,agilidade e conhecimento, se prepare! Chegou a hora de pegar o papel e a caneta e curtir a segunda edição do Campeonato de Stop que será realizado neste sábado, a partir das 19h, no Espaço 42.

Depois do sucesso do primeiro encontro realizado em janeiro deste ano, e que reuniu mais de 60 participantes, o pub realiza uma nova rodada da brincadeira. Dessa vez, tem uma novidade: as vagas são limitadas.

As inscrições serão por ordem de chegada, no dia 18. São 27 vagas disponíveis, divididas em nove grupos compostos por três componentes. A premiação será um drink e uma porção a escolha dos vencedores.

Quem quiser entrar na brincadeira, é só chegar lá no Espaço42 (Rua Coronel Niederauer, 1271), a partir das 19h.