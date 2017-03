Byrata lança versões em espanhol, italiano e francês do Xiru Lautério 

Gaudério e poliglota 03/03/2017 | 11h15 Atualizada em

O personagem Xiru Lautério ganhou sua primeira tirinha há mais de 40 anos, em 1973. Na época, o cartunista Jorge Ubiratã Lopes da Silva, o Byrata, criou o personagem para realizar um sonho de infância: ver o gaúcho representado em um gibi.



Agora, o desenhista encara um desafio diferente. Ele quer que o Brasil e o mundo conheçam o povo os costumes do sul por meio de suas histórias em quadrinhos. Para tanto, lançou, em setembro passado, no 4º Festival do Rio Grande do Sul de Paris, a segunda edição do livro Xiru e os Dinossauros I.

Além do relançamento da edição em português, a obra ganhou versões traduzidas para o espanhol, italiano e francês. Todas as edições estão disponíveis nas livrarias e bancas de jornal da cidade. O escritor também deve lançar as obras na Feira do Livro.

A ideia de levar seu personagem para outros pagos e em diferentes línguas surgiu em 2013, em uma conversa com o amigo argentino Serjei Burgos, que, posteriormente, traduziu Xiru para o espanhol. Segundo Byrata, as semelhanças entre o gaúcho daqui e o dos países vizinhos poderia despertar interesse em leitores argentinos, uruguaios e chilenos.



Em seguida, o desenhista providenciou a tradução das tirinhas para o italiano, com o auxílio de Diego Hahn. Em 2015, após receber o convite da Associação Sol do Mundo para expor seu trabalho no festival da França, ficou motivado a passar sua obra para a língua francesa. Para isso, contou com a ajuda da tradutora Vanderlene Rolin Dutra.

As quatro revistas em quadrinhos foram lançadas em setembro de 2016 na mesma ocasião, no festival francês. Nas terras de Napoleão, a obra de Byrata já está esgotada e, ainda no primeiro semestre, uma nova remessa deve ser enviada para lá.



– Foi um grande desafio traduzir as histórias para uma linguagem universal. Foi necessário adaptar algumas expressões muito locais para algo mais regional para que não perdesse a essência. O objetivo é que as pessoas de outros países conheçam o gaúcho e um pouco de Santa Maria por meio dos quadrinhos e suas temáticas – explica Byrata.



Semana passada, a edição em italiano foi relançada na Casa do Diácono João Luiz Pozzobon, em São João do Polêsine, durante a visita de um grupo de ciclistas italianos ao local. Byrata conta que presenteou os integrantes com os quadrinhos e acredita ter plantado uma semente para disseminar seu trabalho na terra de Leonardo da Vinci.



Novos projetos

Byrata já está projetando conquistar novos territórios com seu personagem. A intenção do cartunista é lançar os quadrinhos em inglês, alemão e até em japonês. Ele acha a ideia de entrar no mercado ocidental interessante, já que os japoneses são grandes consumidores de gibis e mangás. Além das novas traduções, Byrata quer inserir cores nas próximas edições de suas revistas. A ideia é lançar os livros em fascículos menores, coloridos e em outros idiomas para colecionar. Outra ambição do desenhista é voltar a produzir tirinhas diárias para publicar em seu site, nas redes sociais e em jornais da região.



Mestre dos quadrinhos

Em 2013, Byrata foi reconhecido com a honraria de Mestre dos Quadrinhos Nacionais pela Associação dos Quadrinistas e Cartunistas (AQC) de São Paulo. Na ocasião, o santa-mariense recebeu o Troféu Ângelo Augustini, conferido a pessoas que têm mais de 30 anos dedicados aos quadrinhos. Nomes como Maurício de Souza já foram contemplados com a mesma distinção.



Serviço

Xiru e i Dinossauri

Autor – Byrataz

Editora – Rio das Letras

Quanto – R$ 15 a R$ 20 (cada)

À venda na Livraria da Mente, Athena Livraria, Cesma e na Banca da Rodoviária