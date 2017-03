Bandas de Santa Maria podem se inscrever para tocar no Mês do Rock

Vem, mês de julho! 30/03/2017 | 10h18 Atualizada em

Ainda faltam alguns meses para o Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho, mas Santa Maria já está se preparando para ser invadida pelos shows e atrações do estilo musical. A Grings Tours, Produções & Eventos, por meio do projeto Mês do Rock, com captação de recursos pela Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, tornou público o edital que vai selecionar 19 bandas e artistas interessados em se apresentar no projeto ao longo do mês de julho.

O edital está publicado no site do Mês do Rock. Entre os selecionados, 11 artistas vão se apresentar ao ar livre e oito se apresentarão em bares parceiros do projeto. A inscrição deve ser realizada até dia 29 de maio por e-mail, que deverá ser enviado com o material solicitado no edital, para o endereço mesdorocksm@gmail.com. As apresentações ao ar livre serão nos dias 14 e 15 de julho, em local a ser confirmado pela organização do evento.

Já as apresentações nos bares serão ao longo do mês de julho, em datas e locais a serem divulgados. Além dos shows, o projeto prevê outras atividades temáticas como exposição fotográfica voltada à cena santa-mariense, workshop de bateria e outras oficinas.

A ideia é que o evento seja anual e homenageie um artista da cena local. Nesta edição, será a vez de Pylla Kroth, lendário vocalista da banda Fuga. Ao lado da banda Carbono 14, Pylla lançou no último ano o álbum Lá de Volta Outra Vez, seu 4º CD solo.