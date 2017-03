Banda de Santa Maria quer tocar em Portugal e você pode ajudar votando

Aquele clique amigo 24/03/2017 | 10h00 Atualizada em

Mais uma banda que produz música autoral em Santa Maria está disputando um lugar ao sol, ou melhor, no palco, em um concurso com votação virtual. Depois da Guantánamo Groove garantir sua participação no Nivea Viva, a banda Bueno quer tocar em um festival em Portugal.

Para isso, eles precisam do seu voto. Formada pelos músicos Raul Costa (voz/violão), Moisés Silva (guitarras/voz), Moroni Pinto (baixo/voz), Thiago Trindade (bateria/voz) a banda está participando da primeira etapa do concurso EDP Live Bands, organizado pela empresa portuguesa EDP.

Para ajudar os santa-marienses basta acessar o site e votar clicando aqui.

O concurso procura novas bandas brasileiras independentes. A disputa é dividida em três etapas. Nesta primeira parte, centenas de bandas se inscreveram e dependem do voto do público e da avaliação de jurados para continuar. Na segunda fase, 36 grupos seguem na competição: os 10 mais votados no site durante a primeira etapa e os 26 escolhidos pelos jurados. A segunda fase também vai depender de votação.



As bandas finalistas se apresentam em São Paulo e a vencedora segue para Lisboa. Lá, quem ganhar vai gravar um disco pelo selo Sony Music e vai se apresentar no festival NOS Alive 2017. No mesmo evento, tocam bandas como Foo Figthers, Royal Blood e Imagine Dragons.

A Bueno lançou o EP Imaginário, com quatro músicas, em 2014. A canção escolhida para apresentar a banda no concurso é Contra-Tempo, que faz parte desse projeto. Esse e outros sons podem ser conferidos no canal do grupo no YouTube.



– Escolhemos Contra-Tempo por se tratar de uma música muito apreciada pela galera que nos acompanha – conta o vocalista Raul.



Tudo bueno!

Criada em 2013, a Bueno tem a proposta de não se prender a rótulos e misturar sons e influências.

Foto: Fabrício Colusso / Divulgação



– A Bueno é a soma das diferenças dos seus integrantes, porque os gostos são muito variados, e vão desde música clássica e rock¿ n¿ roll (Moisés), MPB e pop folk (Raul Costa), indie (Thiago Trindade) e groove/ funk e rock/rap (Moroni Pinto).

Segundo Moisés, o nome da banda surgiu por influência de alguns componentes que são de Uruguaiana.

Na fronteira, as pessoas usam muito a expressão "bueno" para expressar algo bom. Quem quiser conferir o som da banda em Santa Maria tem show da Bueno hoje à noite, no Boteco do Rosário, e no domingo à tarde, na Praça do Bairro Rosário, às 17h30min.