Banda de Santa Maria lança clipe sobre amor sem preconceito

23/03/2017 | 11h00

Foto: Divulgação / New Co

Foto: Divulgação / New Co

O tempo passa, a tecnologia muda, mas, a velha máxima de "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça" continua fazendo a diferença na produção audiovisual.



Em Santa Maria, a banda Three X, provou isso, recentemente. Com a câmera de um IPhone 6S e uma boa sacada, os caras produziram um videoclipe com apenas R$ 49,90. O investimento foi para pagar o aplicativo utilizado para gravar o vídeo da canção Talvez, lançado semana passada, e que já soma mais de mil acessos no canal da banda no YouTube.



Foto: Reprodução

Além dos cenários conhecidos do Coração do Rio Grande, como as ruas Serafim Valandro, Venâncio Aires e a Vila Belga, o que chama a atenção no vídeo é o desfecho romântico dos quatro personagens: dois homens e duas mulheres.O quarteto, aparentemente, está se arrumando e se deslocando para um encontro romântico. Ao fim, para surpresa de alguns, os casais são formados pelas pessoas do mesmo sexo.



Conforme Lucas Motta Brum, vocalista, guitarrista e fundador da banda, a ideia do clipe é abordar o amor, mas desconstruindo o modelo heteronormativo.

– Pensamos em algo que surpreendesse a mente dos espectadores. Criamos um roteiro que segue aquilo que as pessoas têm como normal, e que, depois, mostrasse que a vida é cheia de boas surpresas e de possibilidades – descreve Lucas.

Conforme Lucas, autor da canção, a letra de Talvez foi composta em um momento complicado de sua vida.



– A letra surgiu em um período difícil que eu passei há alguns anos. Ouvi o que eu estava sentindo e a letra foi feita em poucos minutos. A segunda parte tem uma coisa meio ¿associação livre¿ tentando mostrar como funciona a vida de um artista independente – revela o cantor.

Foto: Divulgação

Por enquanto, a repercussão foi superpositiva e gerou compartilhamentos e comentários nas redes sociais:



– Poucas pessoas falaram sobre a temática. Acredito que tenha sido devido à sutileza que abordarmos o assunto. A Three X é uma banda que acredita que o papel do artista em uma sociedade é produzir tensão sobre ideias e conceitos ortodoxos, conservadores e pré-estabelecidos. Este é o nosso segundo clipe que aborda um tema que a sociedade tenta criminalizar ou esconder (o primeiro foi sobre a pichação). Nunca tivemos medo de sermos julgados por abordarmos esses temas.

Censura do YouTube



O clipe da banda Three X foi lançado dias antes do YouTube ativar uma ferramenta de modo restrito, que censurou o conteúdo de canais e vídeos com temática gay para menores de 18 anos. Esse filtro bloqueou, por exemplo, clipes de Lady Gaga, Mariah Carey, Katy Perry, Nicki Minaj, Miley Cyrus e dos brasileiros Anitta e Banda Uó.

O fato teve grande repercussão, e artistas, fãs e geradores de conteúdo questionaram o site. O YouTube reconheceu o erro e se manifestou em seu blog oficial. "Desculpe por toda a confusão com o Modo Restrito. Alguns vídeos censurados não deveriam estar nessa categoria. Isso não está certo! Estamos trabalhando nisso" diz um trecho do comunicado.Lucas Brum, vocalista da Three X, não acompanhou o "bafão virtual", mas tem opinião formada sobre o assunto:

– Acho uma forma direta de censura que permite que aqueles que são contra ao movimento de liberdade ganhem fôlego e continuarem os atos de preconceito diário.