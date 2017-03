Autores já podem inscrever suas obras para a Feira do Livro 2017

Está chegando a hora... 10/03/2017 | 11h30 Atualizada em

Até o dia 15 de abril, os poetas e escritores interessados em lançar suas obras na Feira do Livro de Santa Maria, que será realizada de 29 de abril a 14 de maio, já podem se inscrever para participar do evento.

Música do coletivo Nosso Palco vai invadir a Concha no domingo



Conforme orientações da comissão organizadora, os autores devem solicitar o termo de compromisso e a ficha de inscrição por e-mail bpmhbsm@yahoo.com.br.

Zé Ramalho: show de sábado vai recordar sucessos e trilhas de novela



Depois de preenchidos, os documentos devem ser entregues na Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide, das 8h às 12h e das 13 às 17h. A documentação também pode ser enviar pelo correio para o endereço Avenida Presidente Vargas 1300, CEP: 97015-511.

17 opções para aproveitar a noite de sexta em Santa Maria



As datas de lançamento ou sessão de autógrafos serão escolhidas pelo autor no ato da inscrição, de acordo com a disponibilidade. Os horários das sessões de lançamento de livros infantis são das 14h às 16h30min e dos outros livros das 17h às 19h. Outras informações pelo telefone (55) 3218.1396 ou (55) 991 719 970, das 8h às 12h e das 13 às 17h, com Rosângela Recchia.

Feira do Livro de Santa Maria edição 2017

A Feira do Livro de Santa Maria ocorre de 29 de abril a 14 de maio de 2017, das 13h às 21h, exceto aos sábados, quando inicia às 10h. Esse ano, o jornalista Marcelo Canellas é o patrono do evento. Ao seu lado, dois homenageados: José Eduardo Escobar Nogueira e Edmundo Cardoso.

A Feira do Livro é uma realização da Prefeitura Municipal, Câmara do Livro, Cesma, UFSM, Centro Universitário Franciscano e 8ª Coordenadoria Regional de Educação, com apoio do Sesi-RS.