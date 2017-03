Artistas expressam suas diferentes leituras das faces femininas em exposição

Arte 13/03/2017 | 11h23 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Em homenagem ao mês da mulher, 25 integrantes da Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria (Aapsm) participam da exposição Faces Femininas, que está montada na Sala Eduardo Trevisan, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Os trabalhos foram produzidos especialmente para essa mostra, de acordo com a artista visual e presidente da Aapsm, Susane Kochhann:



– A proposta era fazer uma reflexão sobre a relação do artista com o feminino, facetas, faces, seus significados e percepções. Questionar-se e apresentar ao público visões diferentes do despertar do feminino, evidenciado em cada obra a diversidade de expressões – explica Susane.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

As ideias livres e pessoais dos artistas chegaram a diferentes rostos, corpos, texturas, cores de pele, cabelos, caras conhecidas, faces anônimas, entre outras expressões do feminino que podem ser conferidas até dia 29 de março.São 26 obras expostas, entre elas: pintura em tela, gravura impressa no papel e também cerâmica.

Na produção, foram usadas técnicas de gravura em metal, pintura com tinta óleo, pintura com tinta acrílica, aquarela, desenho e bordado com linha, cerâmica em painel de madeira. Susane acredita que o resultado final cumpre seu objetivo.



– Observando a diversidade de interpretações e estilos a cerca do despertar do feminino verificamos o êxito – acredita Susane.

Todas as obras expostas estão à venda, basta verificar o fone do artista na ficha técnica e realizar o contato.



Auto inspiração



Susane produziu uma pintura a óleo e tinta acrílica para expor na mostra Faces Femininas. De acordo com a artista plástica, cada trabalho novo é uma imersão na proposta que exige uma reflexão mais íntima do ¿ser¿. Dessa vez, ela tentou fugir do clichê e buscou inspiração em si mesma:

– Pesquisei muito até perceber que essa mulher que eu não encontrava como inspiração era eu mesma. Então, iniciei uma imersão em mim, sobre quem eu sou. De repente, me percebi vestida de saia comprida, dançando e saltitando. Sou uma artista ceramista e expansiva, e jovialidade é a minha principal característica. Quis representar através da pintura um pouco de mim.

A artista pediu ao marido que a fotografasse enquanto dançava usando somente uma saia comprida, sem música, pois o que importava era o movimento de dança. Depois, a imagem da foto foi digitalizada e transferida por meio de desenho para a tela. Em seguida, os traços ganharam cores.

– Ao fundo das figuras femininas dançando estão reproduções de esculturas que fiz em 2014, que simbolizavam a ¿mãe terra¿, Gaia.



Exposição Faces Femininas



Quando – Até 29 de março

Onde – Sala Eduardo Trevisan, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria (Rua Vale Machado 1.415)

Visitação – De segunda a quinta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30min às 17h30min. Às sextas, das 7h30min às 13h30min