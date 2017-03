Artista plástica traz esculturas em lã para o Brique da Vila Belga

Exposição 17/03/2017 | 15h30 Atualizada em

Neste domingo, ocorre a segunda edição de 2017 do Brique da Vila Belga. A novidade, para a edição, é a participação da artista plástica Rosa Helena de Carvalho Teixeira. A artista vem de Lavras do Sul para trazer seus trabalhos feitos com a técnica de feltragem.

Feisma coloca estandes à venda a partir de segunda-feira



Rosa Helena explica que a técnica utilizada por ela existe há cerca de 6 mil anos e surgiu com os pastores. Segundo ela, os pastores colocavam a lã debaixo dos sapatos para que ela virasse tecido. As produções da astista utilizam a feltragem para transformar a lã em bonecas, bolsas, colares e até mesmo porta-celulares. O tingimento da lã também é artesanal e utiliza vegetais, ervas e corantes.

– Utilizo diferentes tipos de lã para esculpir meus trabalhos. Para esse mês, decidi fazer bonecas de ícones que simbolizam a força e a representatividade feminina, como Vênus de Milo, Frida Kahlo, Amy Winehouse e Madonna. É um trabalho bem voltado para o público feminino e que eu também estarei expondo no Brique – comenta a artista.

Foto: Rosa Helena Teixeira/Arquivo Pessoal

Rosa Helena, que trabalha com arte desde os oito anos, conta que aprendeu a técnica quando foi morar em Lavras do Sul. Lá, participou de diversos encontros de tecelagem e foi se aperfeiçoando na área. Hoje, ela também realiza reaproveitamento de lã para as produções.

Além das esculturas em lã, Rosa Helena trabalha com pinturas e grafitagem. Para conferir o trabalho da artista plástica, é só dar uma passada no Brique da Vila Belga, no domingo, a partir das 15h. Além de Rosa Helena, outros expositores estarão participando dessa edição.