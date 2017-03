Animais serão bem-vindos ao shopping Praça Nova

Pet friendly 03/03/2017 | 17h18 Atualizada em

Atire o primeiro petisco os tutores que nunca ficaram com o coração apertado ao sair de casa e ter que deixar o animalzinho sozinho. Mas essa realidade está prestes a mudar.

O shopping Praça Nova, que vai inaugurar em setembro deste ano em Santa Maria, anunciou em seu Facebook que será permitido levar os bichinhos de estimação ao local. A repercussão, no post feito pelo shopping foi a melhor possível (espia lá).





– O shopping Praça Nova é totalmente pet friendly. Assim como os consumidores, os pets de pequeno e médio porte também poderão circular no local – afirmou a assessoria de comunicação do shopping.



Festa eletrônica gratuita acontece neste domingo na UFSM



A empresa amiga dos animais (pet friendly) vai permitir que cães e gatos circulem, porém, usando coleira ou no colo dos tutores. Animais acima de 20kg, além da coleira, precisarão usar focinheira.



Os pets poderão andar por quase todo o interior do estabelecimento, exceto na praça de alimentação e nos banheiros. As lojas poderão decidir, individualmente, se aceitarão ou não a entrada de animais. As que permitirem serão identificadas com o selo Pet Friendly na vitrine. Essas regras são diferentes para cães guias.

Agora não vai ter desculpa para deixar os pets em casa!