9 opções para curtir a quarta em Santa Maria

Agenda 14/03/2017 | 21h27 Atualizada em

EFÊMERO CAFÉ – Varal de poesias, café grátis (leve sua xícara), microfone livre e playlist variada. Hall do Restaurante Universitário II (Av. Roraima, 1.000, UFSM), às 18h30min. É de graça

Foto: ONG Infância Ação / Divulgação

PROCESSO SELETIVO ONG INFÂNCIA AÇÃO – Seleção de novos voluntários. Faculdade Estácio de Sá (Rua Dr. Bozano, 478), às 19h. Informações pelo site www.infanciaacao.org

DRINK COM JOCA FARIAS – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: R$ 15. (55) 3028-7887



ÓPERA MONSTRA (POA) – Espetáculo teatral. Para salvar o castelo e a honra da família, uma condessa-vampira aceita se casar com uma detestável múmia, dona de um valioso tesouro. Um importante segredo, porém, pode colocar tudo a perder. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/n), às 19h30min. É de graça (é preciso retirar ingresso antecipado no local)

Foto: Divulgação / Divulgação

LANÇAMENTO DO LIVRO FRANCISCANOS + SHOW – Lançamento do livro-reportagem "Franciscanos, uma história de amadores", de Jonas Migotto Filho mais show com a banda Velha Cortesã. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. É de graça. (55) 3026 3610

LOUIS&ANAS – Soul music. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 20. (55) 3025-5115

Foto: Ariel Farias / Divulgação

JOCA FARIAS – Rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 8. 3221-8800



BOATE AZUL COM LÉO PAIN – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 16 (feminino) e R$ 20 (masculino). (55) 3317-4334

SAMBANEJO – Samba e sertanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). (55) 99649-2151