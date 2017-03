7 opções para aproveitar o Dia Internacional da Mulher em Santa Maria

Para elas 07/03/2017 | 15h26 Atualizada em

O Dia da Mulher marca a luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho. A data celebra as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.

Para homenagear elas, flores, cartões, espetáculos e debates marcam o dia 8 de março. Confira as atrações do dia em Santa Maria.

II Roda de Debate Empreendedor: Mulheres em Ação



Várias mulheres líderes nas suas áreas vão debater sobre as diversas formas de empreender e a importância da multidisciplinaridade. A partir das 8h30min no Auditório do CCR, no Prédio 42 da UFSM.

A Reforma da Previdência e os Impactos para as Mulheres



A ATENS/UFSM promove a palestra sobre o impacto da reforma da Previdência na vida das mulheres, com o assessor jurídico Giovani Bortolini. Também terá dinâmica e roda de conversa com a professora Márcia Paixão, além de coffee break e espaço de massagem oferecido ela Liverty Seguros. Começa às 14h, na sala 218 do prédio da Reitoria da UFSM.

8M - As Mulheres de Santa Maria vão Parar



Na quarta, as mulheres de Santa Maria vão se unir ao movimento internacional de paralisação, luta e crítica. Pela manhã, às 9h30min, a concentração será m frente ao CTISM, que seguirá em marcha no campus e culminará em uma roda de conversa, em frente à União/RU.

Já pela tarde, às 16h, as mulheres se unem na Praça Saldanha Marinho para realizar a Marcha de 8 de Março.

Cine Debate: Lute como uma menina!



Organizado pelo grupo Resistência Popular Estudantil/SM, o evento quer discutir o dia da mulher com muita luta que marcou a instituição da data histórica. Para isso, será exibido o documentário Lute Como Uma Menina, protagonizado por meninas que participaram do movimento secundarista que ocupou escolas em São Paulo. Começa às 19h30min na Praça dos Bombeiros.

Até Que a Morte Nos Separe



A Comissão da Mulher Advogada de Santa Maria realiza uma homenagem às mulheres com uma palestra sobre Delito de Feminicídio, Lei 13.104/15, pela advogada Graciela Vogel Da Silveira, junto com a exposição de obras de arte Até Que a Morte Nos Separe, da artista Graça Craidy. Acontece às 17h na sede da OAB/SM (Rua Alameda Buenos Aires, 323). A entrada é gratuita, mas é preciso confirmar presença até esta terça pelo telefone (55) 3026-0201 ou pelo e-mail cmasm@oabsma.org.br.

Happy Hour Dia da Mulher Prize



O encontro contará com a palestra de Marisa Finger com o tema Construa-se! Do conhecimento à Ousadia, além de desfile, coquetel e sorteio de brindes. O Happy Hour começa a parir das 18h30min na Imóveis Prize (Rua Dr. Bozano, 805, sala 809).





Santa Maria canta ELIS



Quatro cantoras de Santa Maria – Deborah Rosa, Gisele Guimarães, Tiane Tambara e Daiane Diniz – vão se reunir no palco do Treze para cantar Elis Regina. O espetáculo acontece às 20h30min no Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho s/n). Os ingressos custam R$ 25 (para estudantes, idosos e sócios), R$ 30 (antecipado) e R$ 50 (inteira).