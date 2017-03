7 opções para aproveitar a noite de terça em Santa Maria

Agenda 06/03/2017 | 21h30 Atualizada em

Depois do Carnaval, o ano finalmente começou. Mas isso não quer dizer que é preciso ficar em casa nas terças-feiras. Confira as opções para curtir a noite de hoje em Santa Maria.

PALCO LIVRE – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. É de graça. (55) 99617-7430



GUILHERME TRINDADE – Terça retro. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). (55) 99159-9920

TERÇA MOZÃO COM ROBSON SOUZA _ Sertanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). (55) 99649-2151

FREE VOICE – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10 (até a meia-noite), R$ 15 (após a meia-noite). (55) 3028-7887



CHAMPANHARIA _ Com DJ Karin Spezia e Mirian Brock. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 18. (55) 3025-5115



MIGA SUA LOUCA – Com Douglas Braga especial Safadão. Kasarão On Stage (Rua Doutor Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingressos: De graça (para universitários até a meia-noite) R$ 20 (antecipados, público geral) R$ 25 (na hora, público geral). (55) 9996-1030

CLAUSON KRAEMER _ Rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 8. 3221-8800