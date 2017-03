5 novos filmes chegam a Netflix

Streaming 10/03/2017 | 15h05 Atualizada em

Nesta sexta-feira, a Netflix liberou novos filmes para você curtir no final de semana. Entre eles, estreia Código de Silêncio, uma produção original da plataforma.

CÓDIGO DE SILÊNCIO (2017)



O filme é uma produção original da Netflix. O drama conta o dilema de um calouro universitário (Trevor Jackson), que tenta entrar para uma fraternidade prestigiosa, mas para isso precisa se sujeitar à iniciação do grupo, extremamente longa e violenta. A trama reflete os complicados laços que unem os participantes desse rito de passagem das universidades americanas, cujos trotes chegam a extremos.

O longa, de 1h42min, é dirigido por Gerard McMurray e tem classificação de 16 anos.

VINGANÇA SOBRENATURAL (2015)

Enviado a um reformatório, um jovem vítima de bullying evoca um espírito para ajudá-lo em sua busca por vingança. O filme de terror, de 1h22min, é dirigido por Adam Egypt Mortimer e tem classificação de 16 anos.



O ABUTRE (2014)

Enfrentando dificuldades para conseguir um emprego formal, o jovem Louis Bloom (Jake Gyllenhaal) decide entrar no agitado submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles. A fórmula é correr atrás de crimes e acidentes chocantes, registrar tudo e vender a história para veículos interessados.

O filme, de 1h57min, é dirigido por Dan Gilroy e a classificação é 14 anos.



MANDELA – O CAMINHO PARA A LIBERDADE (2013)

Inspirado na autobiografia de Nelson Mandela, lançada em 1994, o filme retrata todo o percurso traçado pelo líder sul-africano a partir de seu próprio ponto de vista, desde a sua infância, vivendo em uma pequena aldeia rural, até a eleição democrática ao cargo de Presidente da República da África do Sul. Em uma luta constante pelo fim do apartheid no país, Mandela (Idris Elba) chegou a passar 27 anos em cárcere pelo que acreditava.

O drama tem 2h26min e é dirigido por Justin Chadwick. A classificação é 12 anos.



TRAMA INTERNACIONAL (2009)

Louis Sallinger (Clive Owen) é um agente da Interpol que, juntamente com Eleanor Whitman (Naomi Watts), a promotora de justiça de Manhattan, busca levar à justiça um dos bancos mais poderosos do mundo. Para tanto eles investigam diversas atividades ilegais, tendo que rastrear quantias espalhadas ao redor do planeta.

O suspense, de 1h57min, é tem direção de Tom Tykwer e classificação indicativa de 14 anos.