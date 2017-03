5 dicas para o seu cabelo, testadas e aprovadas

Opinião 04/03/2017 | 13h24 Atualizada em





Qual mulher não deseja ter um cabelo perfeito?

Acredito que é o desejo de todas nós ter aquele cabelo macio e sem pontas duplas. Foi pensando nisso que eu separei 5 dicas infalíveis para seu cabelo ficar ao estilo Gi Bundchen.

Claro que não podemos esquecer que cada uma tem um cabelo diferente. Algumas com o fio mais grosso ou mais forte ou mais frágil ou quebradiço... E também tem aquelas que usam tinturas ou processos químicos (que é o meu caso). E tudo isso influencia na hidratação.





Foto: Camila Foletto, arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Acreditando que muitas de nós, na maioria das vezes, gastam dinheiro em produtos que não mudam em nada nossas vidas (eu mesma fui a maior vítima disso), separei as dicas mais quentes do momento para indicar para vocês. Papel e caneta em mãos, aí vão dicas:

Oleosidade

Cabelos com aspectos de sujo ninguém merece! Para que isso não ocorra, vão aí duas dicas:

1) Não passar condicionador no couro cabeludo. Aplique nas pontas do cabelo. Assim irá hidratar e demorar mais dias para aparecer a oleosidade.

2) Aposte no shampoo a seco. Há diversas marcas nas farmácias, as minhas queridinhas são QOD e Batiste

Agora precisamos de um produto bom para conseguir hidratar o nosso cabelo em casa. Minha dica é o Silicon Mix. Sério, é o MELHOR creme que já testei na minha vida!

Outro produto super fácil de encontrar é o óleo de coco. Eu aplico antes de dormir em todo o cabelo e, no outro dia, lavo. Dá um ótimo resultado.

Faça hidratações semanais.



Proteção do fio

Temos que confessar que viver sem secador, chapinha ou babyliss é praticamente impossível. Então, invista em um protetor térmico. Você irá perceber a diferença.

Secador, chapinha ou babyliss



Tente evitar ao máximo os itens acima. Uma alternativa é a plástica hollywoodiana, um procedimento que hidrata muito o cabelo, deixando-o macio. Sem contar que ele dá uma leve alisada nos fios. Assim, consigo arrumá-lo sem utilizar o secador.

Foto: Camila Foletto, arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Reparadores

Sou fã número 1 dos óleos para cabelo. Já testei diversas marcas. Mas, o meus queridinhos são:

Reparador de pontas da marca HILA;

BB Cream da marca Lola Cosmetcs;

BB Cream da Alfaparf;

Sempre uso depois que seco o cabelo e antes de utilizar a chapinha.





Espero que vocês tenham gostado e que utilizem as dicas que dei. Se tiverem sugestões de matérias que gostariam de ler, vou amar ler o que vocês pensam.

Beijos e até a próxima!



*Todos os produtos que citei acima são testados e aprovados por mim. Mas é claro que você pode achar produtos similares à venda