4 filmes para assistir na Netflix nesta quinta-feira

Streaming 30/03/2017 | 16h40 Atualizada em

No (quase) final de semana, a Netflix adicionou quatro novos filmes em seu catálago. Se você ainda não tem planos para curtir o dia, assistir a algum dos longas é uma boa dica. Confira.

A MULHER DE PRETO (2012)

No suspense, o ator Daniel Radcliffe (o eterno Harry Potter) interpreta Arthur Kipps, que é enviado por seu escritório a uma mansão abandonada, próximo a um vilarejo, para regularizar os documentos do local, cujas crianças morrem misteriosamente de tempos em tempos, sem que ele soubesse de nada disso. Quando começa a ter uma série de visões sinistras durante a execução de suas tarefas, inclusive uma de uma mulher vestida de preto, ele descobre que existe algo relacionado ao passado daquele local e decide investigar, provocando a ira dos moradores e a morte de mais vítimas. Agora, só o tempo para dizer se o seu instinto paternal irá ajudar a resolver esse perigoso e grande mistério.

OPERAÇÃO ROGUE (2014)

O perigoso terrorista asiático Sayim Nassif está ameaçando as tropas americanas, e planeja atacar uma conferência internacional antiterrorismo. Quando o exército americano age contra os líderes do grupo, a resposta é o sequestro da filha do General Wallace. O experiente Capitão Max Randall é encarregado de resgatar a garota e desarmar os adversários o quanto antes.



OS SABORES DO PALÁCIO (2013)

O longa é baseado em histórias e personagens reais. Hortense Laborie (Catherine Frot) é uma respeitada chef que é pega de surpresa ao ser escolhida pelo presidente da França para trabalhar no Palácio de Eliseu. Inicialmente, ela se torna objeto de inveja, sendo mal-vista pelos outros cozinheiros do local. Com o tempo, no entanto, Hortense consegue mudar a situação. Seus pratos conquistam o presidente, mas terá sempre que se manter atenta, afinal os bastidores do poder estarão cheios de armadilhas.Baseado em histórias e personagens reais, este drama retrata as experiências de Hortense Laborie como chef pessoal do presidente da França.



RENOIR (2012)

Côte d'Azur, 1915. Pierre-Auguste Renoir (Michel Bouquet) é atormentado pela morte da esposa, as dores da artrite e a preocupação com o filho Jean (Vincent Rottiers), que luta na Primeira Guerra Mundial. Eis que surge em sua vida Andrée (Christa Theret), uma jovem bela e radiante que desperta no pintor uma inesperada energia. Rejuvenescido, Renoir a torna sua musa. Quando Jean retorna à casa do pai para se recuperar de um grave ferimento na perna, ele se envolve com Andrée e a torna também sua musa, mas de um sonho ainda distante: o de fazer cinema.