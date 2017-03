33 opções para aproveitar o fim de semana em Santa Maria

Agendão 17/03/2017 | 15h39 Atualizada em

SÁBADO

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

DIA DO ACOLHIMENTO

Uma festa que já é conhecida por dar as boas-vindas aos estudantes recém-chegados – e relembrar aos antigos moradores porque é tão bom morar no Coração do Rio Grande. A partir das 9h30min no Parque da Medianeira. Entrada gratuita.

TRILHA CACHOEIRA DA CURVA E DO POZZOBOM



A trilha em Itaara é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 12,5 quilômetros a pé. A saída é às 12h40min em frente ao Carrefour. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.

12º ANIVERSÁRIO DO JARDIM

O Jardim das Esculturas comemora mais um ano. Para comemorar, o espaço organiza uma mateada, além de exposição de artesanatos em palha de trigo, crochê, mandalas e filtros dos sonhos. A entrada custa R$ 15 (geral) e idosos, crianças e estudantes pagam metade do valor. Informações: (55) 99924-4938.

ANDRÉ LUIZ – VIDA APÓS A VIDA

Baseado no livro "Nosso Lar" de Chico Xavier, o espetáculo contará a trajetória do médico André Luiz no plano espiritual, que após uma doença fatal desperta em um ambiente sombrio. Começa às 19h no Itaimbé Palace Hotel (Rua Venâncio Aires, 2.741). Ingressos: R$ 30 (meia-entrada plateia) e R$ 60 (geral, plateia). Informações: (55) 99687-3513.

Foto: Anderson Martins / Divulgação

SAY HELLO PARA O FUTURO – SM

Comédia de costumes, o espetáculo faz um retrato da atualidade recheado de intervenções tecnológicas e interação online em tempo real. Começa às 20h no Theatro 13 de Maio. Ingressos: R$ 20 (público geral), R$ 15 (sócios do Theatro) e R$ 10 (meia entrada).



OS MARIAS – St. Patrick's Day. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: R$ 15. (55) 3028-7887



OFICINA DE DESBLOQUEIO MENTAL E CRIAÇÃO – Projeto Líquen. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 13h30min. Ingresso: R$ 25. (55) 3026 3610

HELL DOG THRASH HXC TOCA MATANZA – Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. Ingressos: De graça (para estudantes, até às 2h), R$ 5 (estudantes, a partir das 2h) e R$ 10 (geral). (55) 3026 3610

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001



CHORA NÃO COLEGUINHA – Thaty Marques. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 21h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). (55) 99649-2151

Foto: Divulgação / Espaço 42

CAMPEONATO DE STOP VOL. 2 – Inscrições por hora de chegada, com 27 vagas. Espaço 42 (Rua Cel. Niderauer, 1.271), às 19h. Entrada gratuita. (55) 3347-8477

CLUBE DO SAMBA – Samba. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. (55) 3317-4334

EDINHO – Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 22h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). (55) 99159-9920

TRIBUTO A OZZY – Rock. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 17. (55) 3307-6871

ESPECIAL ARCTIC MONKEYS + THE KOOKS – Rock e indie. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 5 (estudantes) e R$ 10 (geral). (55) 99677-4253

LOCOMOTIVA 6 – The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 20. (55) 3025-5115

VELHA CORTESÃ E THE CÉSAROS – Hard rock e blues. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 99617-7430

TRIBUTO A ROLLING STONES – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529

GRUPO PEGADÃO + SIMFOLIA + GI E CRIS + SANFONA – Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314), às 23h. Ingressos: R$ 20 (masc, até a meia noite e meia) e R$ 15 (fem, até a meia noite e meia),R$ 30 (masc, após 00h30min) e R$ 25 (fem, após 00h30min). (55) 99684- 4412

NOSSA PEGADA – Sertanejo. Corujão (BR-158), às 23h. Ingresso: R$ 25 (o feminino, um ingresso vale para duas mulheres). (55) 99661-7788

SANDRO E CÍCERO – Sertanejo. Moong Nightlife (Rua João Pereira Henrique, 501B), às 23h. Ingressos: R$ 20 (feminino, 1º lote) e R$ 30 (masculino, 1º lote). (55) 99907-0102

MEGAMIX – Pop 2007. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20

TENDEL DA CALOURADA – Nossa Pegada, Hookers e Vibe Tri. Clube Comercial (Rua Venâncio Aires, 1.972), às 22h. Ingressos: R$ 20 (universitários) e R$ 25 (geral)

Foto: Pablo Zambeli / Divulgação

SUNSET SESSIONS – Eletrônica. Hotel Fazenda Pampas (Rua Angelin Bortoluzzi, 200), às 17h. Ingresso: R$ 50 (3º lote). (55) 99725-8118

BOATE DA UNIÃO – Centro de Eventos da UFSM (Av. Roraima, 1.000), às 23h. Ingressos: De graça (para estudantes da UFSM) e R$ 5 (geral)

OS EMBALOS DE SÁBADO A NOITE – Anos 70, 80 e 90. Park Hotel Morotin (BR-287 km 239), às 22h. Ingresso: R$ 25 (3º lote)

FUNK CLASSE A – DJ's Robson Aguiar, Eduane, Jean Michel e Banha. Buteco Pub (Av. Walter Jobim), às 23h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino)

TCHÊ CHALEIRA – Gaúcha. Sociedade Recreativa Concórdia (R. Euclides da Cunha, 1), às 23h30min. Ingresso: R$ 25

POENTE DO BLOCO EU SOLZINHO – Grupo Lá Maior. Bar do Pompeu (Parque Itaimbé), às 18h. É de graça

DOMINGO

TRILHA QUATRO CACHOEIRAS DOS SETE LAGOS



A trilha em Itaara é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 3,8 quilômetros a pé. A saída é às 12h40min em frente ao Carrefour. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.

BRIQUE DA VILA BELGA

O Brique chega na 44º edição neste domingo. Gastronomia, roupas e artesanato podem ser encontrados nas ruas da Vila Belga na tarde deste domingo. Começa às 15h.

GUANTÁNAMO GROOVE E ORQUESTRA ITAIMBÉ



A 8ª edição do Projeto Cultural Medianeira Instrumental acontece na Basílica da Medianeira com Guantánamo Groove e Orquestra Itaimbé, de Santa Maria. Começa às 19h na Basílica da Medianeira.

Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

O QUE HÁ EM MIM (?) – SM

Kariel Nunes traz para o público um universo de música autoral e poesia. Começa às 20h no Theatro 13 de Maio. Os ingressos custam R$ 10 para comerciários e dependentes Cartão Sesc/Senac, R$ 20 empresários e dependentes cartão Sesc/Senac, R$ 12 para estudantes e idosos, R$ 14 para os sócios do teatro, e R$ 25 para o público em geral.

SAMBA LIVRE – Samba. Xis do Toco (Rua Luis Fernandes Fenatti), às 21h. Entrada gratuita

SAMBA DO BILL – Samba. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 19h. Ingresso: R$ 10. (55) 3026 3610

EDSON ROSA E PEDRO MONTI – MPB e pop rock. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3221-8800

DAMA DE HONRA – A vaca foi pro brejo. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Entrada gratuita. (55) 99617-7430