30 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria e região

31/03/2017

:: SÁBADO

OFICINA DE INSTRUMENTOS E DE BATUCADA

Já pensou em aprender a tocar algum instrumento? Nas quadras do Parque Itaimbé vai acontecer uma oficina com construção de instrumentos com materiais recicláveis, a partir das 10h. Pela tarde vai rolar uma batucada coletiva, às 14h. É de graça.

COPA DA SOLIDARIEDADE

Os Mosqueteiros - Amigos do Truco realiza um torneio de truco neste sábado para, além da diversão, arrecadar chocolate para doação na Páscoa. As inscrições começam às 14h e custam 10 caixas de BIS mais um baralho ou R$ 40 mais um baralho. Já o torneio inicia às 16h, na Rua Otávio da Rocha, 103. Mais informações pelo telefone (55) 99156-1247.



Foto: Juan Barbosa / Agencia RBS

TRILHA PARA QUATRO CACHOEIRAS DO PARQUE PINHAL

A trilha em Itaara é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 11,5 quilômetros a pé. A saída é às 12h45min em frente ao Carrefour. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.



Foto: DSM / RBS

MEMÓRIA E VERDADE E CANÇÕES QUE FALAM DE LUTA

A Seção Sindical dos Docentes da UFSM em parceria cm o curso de direito da UFSM realizam uma performance poético-musical no Espaço Cultural Victorio Faccin (Duque de Caxias, 380), às 20h. A apresentação vai intercalar diálogo, poesias e trechos de canções proibidas durante a ditadura civil militar.







OUTRAS OPÇÕES DA NOITE

MAKING OF – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: De graça (até às 22h), R$ 15 (das 22h à meia-noite) e R$ 17 (a partir da meia-noite). (55) 3028-7887



TRIBUTO A PARAMORE – Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. Ingresso: R$ 12. (55) 3026 3610



SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001



GRUPO CONSPIRAÇÃO – Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. (55) 3317-4334



GUANTÁNAMO GROOVE – The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 17. (55) 3025-5115



Foto: Rodrigo Ricordi / Divulgação

LITTLE JOHHNY – Tributo ao rock britânico. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 17. (55) 3307-6871

CARAVELA – Eletrônica. Mezomo Music, JelyFish, Vasconcellos e Matheus Machado. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 15 (estudantes) e R$ 25 (geral). (55) 99677-4253

SAMBA DO BILL OLIVER – Samba e pagode. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 99617-7430

HURRICANE – Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529



MEGAMIX – Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20



Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

YURI RODRIGUES E RAQUEL TOMBESI – Loop Sertanejo. Moon Nightlife (Rua João Pereira Henrique, 501B), às 23h. Ingresso: R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino). (55) 99907-0102



BIOSFERA FUNK EDITION – Festa da Biologia UFSM. Clube Comercial de Santa Maria (Rua Venâncio Aires, 1.972), às 22h. Ingresso: R$ 20

THE TORRENT'S – Rock clássico. The King Pub (Rua Jorge Schmidt, 995, Faxinal do Soturno), às 20h. Ingresso: R$ 12. (55) 99616-1294

GRUPO MARIAH E SÔNIA BIS – Sertanejo. Corujão (BR-158, km 318, nº 2), às 23h. Ingresso: R$ 25. (55) 99661-7788

BANDA VIBE TRI – Open bar 100 Dias da 94. Costa da Montanha (Estr. Mun. Jacobe Fortunato Visentini, 1.033), às 18h. Ingressos: R$ 50 (feminino, 2º lote) e R$ 60 (masculino, 2º lote)





:: DOMINGO



Iº RUGBY DAY UNIVERSITÁRIO RUGBY SANTA MARIA

O Universitário Rugby estreia em casa na Primeira Divisão do Campeonato Gaúcho contra o S.C. Rugby Clube. Começa às 9h30min no Parque de Exposições da UFSM e a última atração está prevista para às 17h30min, com a Banda Relicário, Mathheus e Gui Brum. A programação completa está disponível no evento do Facebook. Entrada gratuita.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

O Núcleo Universitário de Futebol de Mesa (NUFUME) realiza a 3º edição da copa de futebol de mesa. A inscrição custa R$ 5 e começa às 8h30min no Campus da UFSM. Mais informações pelo telefone (55) 99197-3230.

DIA DELAS

No evento, vai estar uma Unidade Móvel de Saúde com atendimento médico e odontológico gratuito, além de tratamentos estéticos, corte de cabelo, esmaltação, atividades físicas, fisioterapia, espaço kids, distribuição de roupas, mateada e música tradicionalista. Das 10h às 17h na Praça do Mallet.

TRILHA PARA O MIRANTE DA GARGANTA DO DIABO

A trilha em Santa Maria é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 10,8 quilômetros a pé. A saída é às 12h30min em frente ao Carrefour. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.

BRIQUE DA VILA BELGA

A 45º edição do brique na Vila Belga acontece neste domingo. As já tradicionais vendas de artesanato e comidas variadas começa às 15h. É gratuito.



Foto: Rodrigo Souza / Divulgação

SÉRIE DE RECITAIS VIVA O CAMPUS

O projeto, coordenado pelo professor Clayton Juliano Rodrigues Miranda, vai estar no Teatro Caixa Preta, com professores do Departamento de Música do Centro de Artes e Letras da UFSM. Começa às 17. É gratuito.

SOLDIERS X CHACAIS

Pela terceira rodada do Gauchão 2017 de futebol americano, o Santa Maria Soldiers enfrenta o Santa Cruz Chacais, às 14h no Estádio Presidente Vargas. Os ingressos custam R$ 5 (arquibancada geral) e R$ 10 (arquibancada coberta). Também é possível fazer doações de 1kg de alimento na entrada.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS



OUTRAS OPÇÕES DA NOITE



BOTECO SÓ PARA CURTIR – Playlist de rock e indie. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. É de graça. (55) 3026 3610



NOITE DA LUXÚRIA – Pagoblack e DJ Mignot. Pistache Pub & Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 23h. Ingressos: de graça (para mulheres até a meia-noite) e R$ 20 (masculino). (55) 99931-6450



EDSON ROSA E PEDRO MONTI – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3221-8800

PABLO POHLMANN – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. É de graça. (55) 99617-7430



Foto: Divulgação / Divulgação

