3 dicas que vão ajudar a te deixar mais sexy

Na praticidade do mundo de hoje, desejamos cada vez mais looks confortáveis, seja para o dia ou para a a balada. Mas, ao mesmo tempo, queremos estar sexy, nos sentir atraentes!



E, daí, colocamos um salto ou um vestido justo e deu, estamos prontas. Acontece que as tendências atuais da moda nos proporcionam várias outras opções além do famoso preto básico.



Nesta coluna, trago 3 dicas que vão te deixar ainda mais #SEXY e te farão arrasar. Anota aí.



RENDA

O tecido rendado já é mais sensual por natureza, por ter uma certa transparência instiga a ter um jogo de "mostra e esconde" no look, deixando tudo muito mais interessante.

SLIP DRESS

Este modelo de vestido está sendo o mais AMADO do momento. Ele tem uma cara de baby doll que deixa garantido o ar sensual. Foi muito usado no verão com sobreposição de camisetas. No inverno, ganhou passe livre novamente. A dica é montar com sobreposições, podendo até ser com jaqueta jeans, com um trench coat ou até mesmo casacos mais compridos e pesados.

BOBY

O body, sem dúvida, está sendo a peça que tem pirado a cabeça da mulherada. Surgiram diversos modelos legais e sensuais por ai. Os rendados são os meus preferidos. Para sair à noite, aposte nele com uma jaqueta jeans, que assim dá uma "quebrada" no look caso você não se sinta confortável. Os mais decotados são uma ótima opção para quem tem menos seio. Fica lindo sem ser vulgar.

Então, era isso. Gostaram das dicas?

Espero que vocês experimentem e abusem delas!



