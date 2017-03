25 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria e região

Agendão 10/03/2017 | 21h31 Atualizada em

SÁBADO

TRILHA TRÊS CACHOEIRAS DO ASSIS BRASIL



A trilha em Itaara, nas Três Cachoeiras do Assis Brasil, é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 11,5 quilômetros a pé. A saída é às 12h40min em frente ao Carrefour. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.

ENCONTRO DE MAMÃES EQUILIBRIUM

O evento busca a troca de experiências sobre questões da maternidade entre mães: desde a gestação, parto, puerpério e amamentação até cuidados com o bebê e criação de filhos. O encontro é aberto para acompanhantes. Começa às 15h na Equilibrium Fisioterapia, em Restinga Seca. Informações pelos telefones (55) 981112102 ou (55) 999793489.

RETINA FEIRA DE ARTE GRÁFICA

O Ateliê ReTina realiza mais uma edição da feira de arte gráfica "R e T i n a". O encontro é no Boteco do Rosário das 17h às 21h. A atividade é uma feira de publicações independentes e artes gráficas. A entrada é gratuita.



Foto: Divulgação / Retina

Bares, restaurantes e boates

Para quem prefere a balada noturna, vão aí as opções da noite em Santa Maria



TRIBUTO A CAZUZA – João Padilha e Banda. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/n), às 20h. Ingresso: R$ 25 (antecipado na bilheteria). (55)3027-7616

Foto: Reprodução / Facebook

66 ANOS DO PINGO – Maiô 23. Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: De graça (até às 22h), R$ 15 (até a meia-noite) e R$ 17 (a partir da meia-noite). (55) 3028-7887

Foto: Maiô 23 / Reprodução

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001



VIVIANE & ADRIANE – Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. (55) 3317-4334



JOCA FARIAS – Especial latinas. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 17. (55) 3025-5115

ONDE MORA O SAMBA – Quarteto do samba. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 99159-9920

TRIBUTO LED ZEPPELIN – Banda Lord Rock. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 17. (55) 3307-6871

AGITO CAPILAR – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 99617-7430

KANSAS TRIO – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529



YANDÊ, CHAMEGO BOM, TATHY MARQUES E GRUPO PEGHADA – Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314), às 23h. Ingressos: R$ 20 (masc, até a meia noite e meia) e R$ 15 (fem, até a meia noite e meia),R$ 30 (masc, após 00h30min) e R$ 25 (fem, após 00h30min). (55) 99684- 4412

MOON IN RIO – MC Jean Paul. Moong Nightlife (Rua João Pereira Henrique, 501B), às 23h. Ingressos: R$ 20 (feminino, 1º lote) e R$ 20 (masculino, 1º lote). (55) 99907-0102

DOUBLE DOUBLE – DJ Lorão e Juliano Paim. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 30 (duplo). (55) 9995-5687

ANDER&RAFAEL – Sertanejo. Corujão (BR-158), às 23h. Ingresso: R$ 20 (antecipado). (55) 99661-7788

MONDO FUNK – Pop e funk. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20

PABLO E ROBSON – Clássicos dos anos 60 a 90. The King Pub (Rua Jorge Schimidt, 995, Faxinal do Soturno), às 20. Ingresso: R$ 12. (55) 99626-9185

DOMINGO



PLOC PARTY

Um dia ao ar livre, com diversas atrações, em um ambiente saúdavel e familiar, diversos brinquedos, cabine de fotos, muitas brincadeiras e espaço chimarrão aos pais. Das 14h às 20h, no Hotel Dom Rafael Cerrito (BR 158, 2725 - KM 323). Adultos a partir de 14 anos (1 kg de alimento não perecível). Ploc Kids Antecipado (R$ 30), Ploc Kids Na hora (R$ 35). Crianças de 0 a 12 meses não pagam. Ingressos disponíveis no site.



FESTIVAL DO BEM

Festival realizado pela Darth Vader - Legião do Bem, tem por objetivo de instigar a população santa-mariense, em prol ao voluntário e ação solidária. Nesta edição, o Festival estará arrecadando 1 kg de alimento não perecível (por pessoa) , sendo este, destinado ao Centro de Apoio à Criança com Câncer - CACC. Começa às 17h, na Praça Saldanha Marinho. As atrações são Artur Costa, Gabriel e Mateus, De Alma Gaúcha, Edu e Andressa, Tainan Guazina, Marcelo Demichelli e Grupo Yandê.

FESTIVAL VEM CURTIR O CAMPUS

Para finalizar a Semana da Calourada, acontece a partir das 16h30min o Festival ao ar livre no Centro de Eventos (UFSM). As atrações sãoa banda Vespertinos e Andrei Magnanti, além do DJ Miolo. Também terá foodtrucks, distribuição de erva-mate e água quente. É de graça.



1º NOSSO PALCO É A RUA

Para aproveitar a tarde de domingo, as bandas Bueno, Guantánamo Groove, The Césaros e Velha Cortesão sobem ao palco da Concha Acústica, no Parque Itaimbé. Começa às 16h. É de graça.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Bares, restaurantes e boates



Para quem prefere a balada noturna, vão aí as opções da noite em Santa Maria



TARDEZINHA FREGUESIA – Douglas Braga, Victor Piaz, Viviane & Adriane, Bruno & Allan e YM Yasmine. Freguesia Som e Bar(Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 18h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3317-4334

ROCK ACÚSTICO – Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: É de graça. (55) 3307-6871

SAMBA DO ZÉ – Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 21h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). (55) 99649-2151