24 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria

Agendão 24/03/2017 | 20h07 Atualizada em

SÁBADO

AS ESCOLHAS DE UMA VIDA

Foto: Divulgação

A senhora feudal observa com orgulho as suas terras. Dominadora e possessiva, ela submete seus escravos a humilhações. Mas a ei do amor é soberana e a feitoria retorna ao palco das reencarnações para lapidar seu espírito. No Theatro 13 de Maio, às 19h. Custa 1 kg de alimento não perecível.

O VISCONDE DE TERRALBA

Há muito tempo, o jovem visconde Medardo de Terralba teve seu corpo partido ao meio em uma batalha. Anos depois, suas metades foram [re]unidas por um famoso doutor chamado Trelawney. Mas seu corpo não ficou tão unido assim¿ O espetáculo acontece no Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380), às 20h30min. O ingresso custa R$ 20 e R$ 10 para estudantes.

SARARAU

A quarta edição acontece neste sábado, na esquina 249 (Rua Serafim Valandro, 249) a partir das 19h. Erick Corrêa Castro, Maria Paula Rodriguez, Ricardo Borges, Rodrigo Pata, Pirisca Grecco e Junior Marques vão animar a noite no espaço cultural. A entrada é gratuita.

FESTA DE VIZINHO

Foto: Divulgação / Divulgação

Comemorar a vida e a amizade é uma das coisas mais belas. Pensando nisso, o Mercato Amorino (Rua Duque de Caxias, 1.295) vai realizar uma Festa de Vizinho e convida a todos para encher a casa. Recreações para as crianças, chopp artesanal, show com Gustavo Garoto e as mais deliciosas produções da confeitaria do "mercato" são as atrações. Das 16 às 22h. É gratuito.

OS MARIAS – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: De graça (até às 22h), R$ 15 (das 22h à meia-noite) e R$ 17 (a partir da meia-noite). (55) 3028-7887



THE TORRENT'S – Clássicos do rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$ 12. (55) 3026 3610

Foto: Facebook / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001

THATY MARQUES – Sertanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 21h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). (55) 99649-2151

GERMANO FOGAÇA – Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. (55) 3317-4334

MIOLO DEEP HOUSE E ANDREI MAGNANTI – Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 22h. Ingressos: R$ 12 (feminino), R$ 15 (masculino, até as 22h) e R$ 20 (masculino, a partir 22h). (55) 99159-9920

TRIBUTO A PEARL JAM – Rock. Moto Garage Lavagem Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 17. (55) 3307-6871DR. HANK – Show de abertura com a banda Litoralmente. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 10 (estudantes) e R$ 20 (geral). (55) 99677-4253

Foto: Leandro Ineu / Divulgação

DOIS DECKS – The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 17. (55) 3025-5115

MUSICARIA – Rock e MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 8. (55) 99617-7430

MEMPHIS – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529

Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

YANDÊ – Sertanejo. Corujão (BR-158, km 318, nº 2), às 23h. Ingresso: R$ 20 (antecipado, no site Antecipei, ganha outro ingresso de brinde). (55) 99661-7788

VICTOR PIAZ – Sertanejo. Kasarão On Stage (Rua Doutor Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: De graça (para universitários até a meia-noite), R$ 20 (antecipado, no local) e R$ 30 (na hora). (55) 99996-1030

JELLY POP – Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20

VERA LOCA – Rock. Moon Nightlife (Rua João Pereira Henrique, 501B), às 23h. Ingresso: R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino). (55) 99907-0102





DOMINGO

ROTA VIVA NO ROSÁRIO



A primeira edição do ano do projeto acontece neste domingo, na Praça do Rosário. Começa às 15h40min e vai contar com a banda Rotações, o músico Tainan Guazina, Clowns Crew e Bueno. É de graça.



CARNE DOCE – Indie e rock alternativo. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 16 (estudante) e R$ 32 (geral), antecipados no site da Sympla. (55) 99677-4253



EDSON ROSA E PEDRO MONTI – MPB e pop rock. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3221-8800

Foto: Facebook / Divulgação

SANDRO E CÍCERO – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. (55) 3317-4334

EDINHO CONVERSA FORA – Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 22h. Ingressos: de graça (para mulheres, até as 22h), R$ 10 (feminino, a partir das 22h), R$ 15 (masculino, até as 22h) e R$ 20 (masculino, a partir das 22h. (55) 99159-9920

Foto: Dieferson da Silva / Divulgação

RAQUEL TOMBESI – Sertanejo. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 99617-7430



SAMBA LIVRE – Samba. Xis do Toco (Rua Luiz Fernandes Fenalti), às 21h. É de graça